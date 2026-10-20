One Piece, perché i fan giapponesi contestano l'uso della bandiera dei Mugiwara nelle proteste europee

Dalle proteste in Francia a quelle in altri Paesi, la bandiera di One Piece è diventata un simbolo di dissenso. Ma il suo uso nei cortei, anche in presenza di scontri violenti e atti vandalici, divide i fan e riapre il dibattito sull'impiego politico delle icone degli anime

Solo nel corso dell'ultimo anno, la bandiera di One Piece è stata issata all'interno di manifestazioni anti-governative in più di 20 Paesi nel mondo.

Diventato un simbolo quasi politico, soprattutto per i giovanissimi della Gen Z, il vessillo col celebre teschio sorridente e cappello di paglia è apparso dalle Filippine al Marocco, dal Brasile all'Italia, e sono stati naturalmente moltissimi gli avvistamenti in Francia nelle ultime settimane.

La cosa, però, sta creando malumori nella fanbase giapponese dell'opera di Eiichiro Oda. Sui social, molti lettori e spettatori del Paese del Sol Levante stanno contestando con forza l'associazione tra il Jolly Roger dei Mugiwara e le manifestazioni segnate da scontri e vandalismi, accusando i manifestanti di strumentalizzare un'opera legata ai valori della libertà e dell'amicizia.

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"Non trasformate la bandiera di One Piece in un simbolo di terrorismo" si legge in molti post di sfogo, e "Non usate gli anime per giustificare atti criminali". Il punto, dunque, non è (o non sempre) l'attribuzione di un peso politico all'opera piratesca, ma l'associazione dell'iconografia del manga alle immagini violente di questi giorni, in Francia quanto in Italia.

Perché la bandiera di One Piece è diventata un simbolo di protesta

I Mugiwara nella saga di Enies Lobby

Nelle manifestazioni francesi degli ultimi giorni, bandiere con il teschio e il cappello di Monkey D. Luffy, insieme a cappelli di paglia simili a quelli del protagonista, sono diventati riferimenti visivi ricorrenti. La presenza di questi simboli è stata documentata anche da Le Monde, che ha raccontato la crescente diffusione di personaggi e immagini dei manga nei cortei.

Creato da Eiichiro Oda, One Piece racconta le avventure della ciurma di Cappello di Paglia, che affronta governanti corrotti, autorità oppressive e sistemi di potere ingiusti. Il Jolly Roger dei Mugiwara non rappresenta ormai solo un gruppo di pirati, ma, a questo punto della storia, è il simbolo della ricerca di libertà, verità e giustizia di molti popoli che con i protagonisti sono entrati in contatto.

È questo immaginario ad aver favorito la trasformazione della bandiera in un emblema di dissenso verso il potere istituzionale e/o imposto. Per una parte dei giovani manifestanti, esibirla significa esprimere opposizione alle ingiustizie e solidarietà verso chi contesta il potere costituito.

Il parlamento brucia in Nepal: sul cancello d'ingresso un manifestante ha appeso la bandiera di One Piece

Il fenomeno non riguarda soltanto la Francia. Negli ultimi anni, la bandiera, come dicevamo, è stata avvistata anche durante mobilitazioni in Paesi come Nepal, Indonesia, Albania, Argentina, Brasile, Marocco. Il riferimento a One Piece si inserisce così in un linguaggio visivo globale, comprensibile anche al di fuori del contesto narrativo originale.

Il precedente di Trump e Naruto

Le reazioni dei fan giapponesi, va sottolineato, si inseriscono in un dibattito più ampio sull'utilizzo politico della cultura pop giapponese, già emerso nei mesi scorsi in occasione di un altro caso che ha coinvolto Donald Trump.

A giugno, Donald Trump ha pubblicato sui propri canali social un video che lo ritraeva nei panni di Naruto Uzumaki, protagonista dell'omonimo manga giapponese. Il filmato ha suscitato reazioni negative tra molti, contrari all'utilizzo dell'immagine del personaggio in un contenuto politico senza autorizzazione.

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La vicenda ha avuto anche una dimensione istituzionale. Secondo quanto riportato dal New York Times e da The Japan Times, il governo giapponese ha espresso preoccupazione per l'impiego non autorizzato della proprietà intellettuale delle aziende creative nipponiche, sottolineando i possibili rischi per l'integrità delle opere e per l'industria culturale del Paese.

I due episodi presentano differenze importanti. Nel caso di Trump, la controversia riguardava l'impiego di un personaggio anime da parte di un presidente e il tema dei diritti di proprietà intellettuale; nel caso di One Piece, il dibattito si concentra soprattutto sul significato politico attribuito a un simbolo dai manifestanti. Entrambi, tuttavia, mostrano quanto l'utilizzo di personaggi e immagini possa diventare controverso quando questi vengono trasferiti in contesti estranei alle opere da cui provengono.

Il significato "politico" dei simboli degli anime tra intenzioni e interpretazioni

La questione va oltre il semplice utilizzo di un'immagine nata nella finzione per rappresentare una causa politica e sociale. Quando un simbolo esce dal contesto narrativo in cui è stato concepito e approda nello spazio pubblico, il suo significato può evolversi, assumere nuove sfumature e diventare oggetto di interpretazioni contrastanti.

La bandiera di One Piece nei cortei di protesta in Francia

È in questo passaggio che si confrontano la visione originaria dell'opera, il significato che le attribuiscono i suoi fan e quello che emerge oggi dal suo impiego nelle mobilitazioni di piazza. Per i manifestanti francesi, la bandiera di One Piece richiama la lotta contro le ingiustizie sociali e la difesa della libertà. Per alcuni fan giapponesi, invece, l'associazione con proteste caratterizzate anche da episodi di violenza rischia di danneggiare l'immagine dell'opera originale.

Non è la prima volta che la cultura pop diventa uno strumento di mobilitazione. La maschera di V per Vendetta, il simbolo della ghiandaia imitatrice di Hunger Games, o i costumi di The Handmaid's Tale sono stati utilizzati in diverse proteste per esprimere dissenso e solidarietà. La differenza, in questi casi, è che il significato politico non rimane confinato all'opera originale: viene ridefinito da chi utilizza il simbolo e da chi lo osserva.

La bandiera di One Piece si trova oggi al centro di questa dinamica. Per alcuni è un segno di resistenza e speranza, per altri il suo impiego nei cortei rischia di associare una delle serie manga più amate al mondo a comportamenti deprecabili.

Il confronto mostra come, a maggior ragione nell'era della 'comunicazione a tempo zero' dei social, i simboli della cultura pop possano attraversare confini geografici e culturali, assumendo significati che sfuggono al controllo degli autori e delle stesse comunità di fan.