One Piece, in versione manga, si prepara a raggiungere un traguardo importante con il capitolo 1200, un appuntamento che potrebbe rivelarsi particolarmente significativo per la storia che Eiichiro Oda ci sta raccontando ormai da quasi 30 anni.

Gli spoiler circolati negli ultimi giorni suggeriscono infatti che la lettera di Nefertari D. Lily, affidata a Nico Robin, contenga informazioni fondamentali sul passato del mondo e soprattutto sul rapporto tra Joy Boy e Imu.

Dopo aver lasciato i lettori con numerosi interrogativi, il capitolo precedente aveva aperto due importanti filoni narrativi: da una parte la scoperta del contenuto della lettera, dall'altra la situazione sempre più pericolosa di Luffy, alle prese con una trasformazione che sembra sfuggire al suo controllo.

Attenzione: il testo potrebbe contenere spoiler sul capitolo 1200 di One Piece

One Piece 1200: la lettera di Lily svela il passato di Joy Boy e Imu

La rivelazione più importante anticipata dagli spoiler (non ufficiali) riguarda proprio il contenuto della lettera che Robin ha iniziato a leggere. Nefertari D. Lily racconta di aver conosciuto personalmente sia Joy Boy sia Imu, quando i due non erano ancora diventati nemici. Il suo desiderio era che la loro amicizia potesse durare nel tempo.

Le cose cambiarono con lo scoppio di una guerra dalle conseguenze devastanti, destinata a modificare per sempre il mondo di One Piece. Joy Boy e Imu si ritrovarono su fronti opposti, mossi da obiettivi inconciliabili: il primo cercava la libertà, mentre il secondo aspirava a diventare una divinità.

La lettera offre anche una prospettiva interessante sulla figura di Joy Boy. Nonostante fosse considerato un nemico dai sovrani che si opposero al suo progetto, riuscì a conquistare il sostegno di popoli che avevano trovato in lui un alleato. La sua coalizione comprendeva anche i giganti di Elbaf, una delle forze militari più temute dell'epoca. Si tratta di un passaggio particolarmente importante perché contribuisce a dare maggiore concretezza agli eventi rappresentati nell'antico Harley e alle informazioni che Oda sta disseminando durante l'arco narrativo di Elbaf.

Il segreto della sconfitta dei giganti e il piano di Imu

Tra gli elementi più interessanti della lettera emerge il modo in cui le forze alleate di Imu riuscirono a fermare l'esercito dei giganti. Secondo le anticipazioni, non fu sufficiente affrontarli direttamente sul campo di battaglia: la coalizione ricorse a una strategia molto più crudele, prendendo in ostaggio i loro bambini.

Lily spiega che i giganti hanno un rapporto particolare con le nuove generazioni. I loro figli impiegano molto più tempo rispetto agli esseri umani per raggiungere l'età adulta e rappresentano quindi una risorsa fondamentale per la sopravvivenza della comunità. Le madri e i bambini costituiscono il bene più prezioso per i guerrieri di Elbaf.

Proprio questa caratteristica venne sfruttata dai nemici per spezzare la resistenza dell'esercito. Una rivelazione che potrebbe spiegare meglio anche gli avvenimenti attuali: il timore di Lily è infatti che Imu possa ricorrere nuovamente alla stessa strategia per sottomettere Elbaf. La lettera sembra dunque collegare direttamente la guerra combattuta nel passato con la minaccia che incombe oggi sul regno dei giganti e sui suoi abitanti più giovani.

Luffy perde il controllo del potere di Nika?

Mentre Robin prosegue la lettura, il capitolo dovrebbe tornare anche su Luffy. Gli spoiler descrivono una lotta sempre più difficile tra il protagonista e la misteriosa entità che sembra aver preso il controllo della sua trasformazione.

Il problema sarebbe legato alla natura dei Frutti del Diavolo di tipo Zoan risvegliati. Come spiegato da Gaban, la volontà custodita all'interno del frutto può arrivare a sopraffare quella del suo utilizzatore, fino a tentare di impadronirsi del suo corpo.

Luffy cerca quindi di riprendere il controllo, riuscendo progressivamente a manifestare la propria volontà e a contrastare il tentato attacco a Sanji. La situazione appare tuttavia tutt'altro che risolta, soprattutto dopo gli episodi di violenza che hanno messo in pericolo Dorry e Brogy e provocato la distruzione di una parte del villaggio. La possibilità che il potere di Nika possa agire indipendentemente dalla volontà di Luffy apre interrogativi importanti sul funzionamento del suo Frutto e potrebbe avere conseguenze decisive per il futuro della storia.

Gunko minaccia i bambini di Elbaf

Le anticipazioni si chiudono con un nuovo momento di tensione per il regno dei giganti. Gunko raggiunge il villaggio e comunica agli abitanti che i bambini verranno portati nella Terra Santa, invitando i giganti ad abbandonarli. Una scena che assume un significato ancora più inquietante alla luce delle parole di Lily: il metodo utilizzato da Imu durante la guerra del Secolo Vuoto potrebbe essere tornato a essere uno strumento per controllare Elbaf.

Naturalmente, la lettera di Lily non avrebbe ancora esaurito il proprio contenuto e la sua lettura proseguirà probabilmente nei prossimi capitoli. Restano quindi diversi interrogativi sulla guerra, sulla vera natura di Imu e sul destino di Joy Boy.

Il capitolo 1200 di One Piece è previsto per domenica 29 novembre 2026, e non sarà seguito da pause. I lettori potranno scoprire "sfogliarlo" sull'app MANGA Plus, la piattaforma di Shueisha che pubblica il manga anche in lingua inglese.