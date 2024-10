One Piece, che succede? Annunciata una pausa di sei mesi

Lo studio Toei Animation, che produce l'anime One Piece, ha rivelato il suo piano per dare un po' di respiro alla serie, risolvendo un importante problema di ritmo su due diversi fronti, proprio ora che l'anime si stava avvicinando sempre di più alla trama del manga originale.

Tramite un comunicato stampa, inoltre, Toei e Crunchyroll hanno annunciato che una versione rimasterizzata dell'arco di "Fish-Man Island" sarà trasmessa sulla piattaforma a partire dal 27 ottobre.

La Fish-Man Island Saga è una rivisitazione dell'arco narrativo, con tagli e compositing aggiornati e audio Dolby Atmos. In particolare, si occuperà anche del ritmo di quell'arco specifico, riducendo i 51 episodi totali a soli 21.

Prima di allora, però, verrà trasmesso un episodio speciale per il 25° anniversario intitolato "One Piece fan letter", che racconta la reunion dei Cappelli di Paglia dal punto di vista di personaggi che non sono dei pirati. Ambientata nell'arcipelago Sabaody dopo la Summit War, la storia segue la protagonista, una giovane ragazza e ammiratrice di Nami, mentre parte per una piccola avventura. Sia Crunchyroll che Netflix trasmetteranno l'episodio in streaming; la prima puntata è prevista per il 20 ottobre su Crunchyroll, mentre Netflix ha annunciato che lo trasmetterà il 26 ottobre.

One Piece 2, Netflix svela i membri della Baroque Works e gli attori che li interpretano

La decisione di ritardare la pubblicazione dell'arco "Egghead" di One Piece è stata una grande sorpresa per i fan e senza dubbio una scelta difficile per i produttori della serie. Nonostante le preoccupazioni dei fan sul ritmo dell'anime, la serie ha avuto pochissimi episodi riempitivi nel corso della sua storia.

L'imminente pausa di sei mesi di One Piece permetterà di avere un maggior numero di capitoli del manga, mentre l'anime è andato quasi di pari passo per diversi anni. Ulteriori informazioni sul ritorno di One Piece, come il nuovo orario, saranno rivelate alla Jump Festa 2025 il 22 dicembre 2024. Nel frattempo, sono in corso le riprese di One Piece 2, seconda stagione del live-action Netflix.