One Piece, a che punto è la seconda stagione? Finalmente un nuovo aggiornamento

È passato più di un anno da quando la prima stagione del live-action di One Piece realizzato da Netflx ha ottenuto il successo planetario. È diventata rapidamente la serie live-action di maggior successo per l'adattamento di un franchise di manga anime.

One Piece è stato lo show più visto su Nextlix nella seconda metà del 2023. Due settimane dopo la data di uscita, Eiichiro Oda ha confermato che la serie era stata rinnovata per una seconda stagione. Oda, autore del manga originale, è il direttore esecutivo della serie e ha supervisionato da vicino ogni dettaglio per realizzare la migliore serie possibile. Ora è emerso un nuovo aggiornamento in merito allo stato di avanzamento della seconda stagione.

Le riprese si sono svolte a Città del Capo e si sarebbero recentemente concluse. Il cast e la troupe hanno festeggiato l'evento con il consueto party di fine riprese. Natalie Walsh, stuntwoman e attrice di Città del Capo, ha condiviso sulla sue stories di Instagram una foto con tre colleghi stuntman e coreografi: Nathan Barris, Shaun Verth e Mcrae Douglas.

La didascalia recita: "Wrap party vibes let's gooooo". Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, la conclusione delle riprese è stata festeggiata per la maggior parte dei ruoli chiave (escluso probabilmente il cast principale). Le riprese sono iniziate ufficialmente nel giugno 2024 e si prevedeva che sarebbero terminate a dicembre, quindi sono in linea con i tempi previsti.

Tuttavia, la nuova stagione non uscirà prima della fine del 2025. La stagione 2 di One Piece coprirà gli archi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island. Nonostante i piani iniziali, è stato confermato che lo show adatterà l'arco di Arasbasta nella terza stagione. Questo permetterà a Netflix di rimanere fedele al manga senza escludere molti momenti e personaggi chiave.

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger: un uomo misterioso che bruciava il poster di Luffy. La sua identità sarà rivelata nella prossima stagione, il che potrebbe essere sorprendente, ma per i fedeli di One Piece è un personaggio molto noto e amatissimo.