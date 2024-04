One Piece: i protagonisti svelano i loro momenti preferiti e le aspettative per la stagione 2 dello show

Alcuni membri del cast della serie One Piece, prodotta da Netflix, hanno partecipato a un panel che si è svolto all'evento Weebcon 2024, condividendo curiosità e aneddoti sull'esperienza sul set.

All'evento hanno partecipato Jacob Romero (Usopp), Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji) e Steven John Ward (Mihawk).

Le risposte date ai fan

Rispondendo alle domande dei fan, i protagonisti hanno ad esempio svelato quali sono i loro personaggi preferiti di One Piece. Emily Rudd ha ammesso che ha un debole per Robin, oltre ovviamente a Nami, giovane che ha ottenuto anche l'apprezzamento di Steven John Ward che ha sottolineato come l'interpretazione dell'amica lo abbia conquistato. Il personaggio ha fatto breccia nel cuore anche di Taz Skylar che, pochi minuti dopo, ha fatto una scherzosa proposta di matrimonio alla collega perché sposerebbe Nami.

I membri del cast dello show live-action realizzato per Netflix hanno inoltre condiviso le proprie preferenze nel campo degli anime prima di svelare quali sono stati i momenti memorabili sul set delle puntate del primo capitolo della storia.

Jacob Romero ha lodato il lavoro compiuto dagli scenografi e dalla produzione, prima di sottolineare che quando sono stati tutti a bordo della nave pirata all'alba è stato davvero significativo perché hanno potuto trovarsi insieme e portare in vita quel momento della storia in cui i membri dell'equipaggio erano realmente pronti a diventare una famiglia e a sostenersi di fronte alle avversità.

I momenti preferiti sul set

Skylar ha quindi parlato della sua interpretazione di Sanji spiegando che l'aspetto più difficile è stato sentirsi all'altezza della situazione e trovare il proprio posto nel mondo di One Piece.

Alcune delle domande dei fan hanno poi riguardato i costumi indossati sul set della serie, svelando quali indumenti e accessori hanno deciso di portare a casa con sé, lodando inoltre il lavoro compiuto per realizzarli in modo da rispettare il look presente tra le pagine.

Un altro momento divertente è stato quando il cast ha svelato quale momento dell'anime vorrebbero portare sugli schermi di Netflix e Skylar ha raccontato che vorrebbe girare una scena in cui uccide un dinosauro, mentre Steven sarebbe felice di mostrare la dinamica esistente tra Mihawk e Perona.

I giovani protagonisti dello show hanno infine raccontato quanto la loro vita sia cambiata grazie alla popolarità ottenuta grazie a One Piece e all'amicizia nata con il cast e la troupe del progetto.