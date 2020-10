One Piece, capitolo 992 ufficialmente rimandato per problemi di salute di Eiichiro Oda: quando uscirà

Il capitolo 992 di One Piece è stato ufficialmente rimandato e il motivo, spiegato in una lettera da Weekly Shonen Jump, è legato alla salute di Eiichiro Oda, come i fan avevano subito sospettato.

The reason for ONE PIECE going on break this week is due to Oda having a sudden illness. ONE PIECE was originally planned to be in this week’s issue (#44), but due to time constraints they couldn’t make it. It will resume in Issue #46 with a Cover & Lead Color Page. https://t.co/8nftDK6q8d pic.twitter.com/BQtO46l8NW — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) October 1, 2020

La pausa, una delle più lunghe mai fatte dal manga, sarà di due settimane. Quando uscirà il capitolo 992? Tra il 16 e il 17 ottobre, stando alle informazioni pubblicate dalla rivista, e questo significa che dovrebbe arrivare ufficialmente su MangaPlus domenica 18 ottobre come fin qui ogni capitolo, anche se i primi spoiler, come sempre, dovrebbero cominciare a circolare già dal martedì o mercoledì precedenti.

Il rumor, che non ha fatto per niente piacere ai fan, era circolato già qualche giorno fa, quando qualcuno si era accorto del cambio di programma prontamente segnalato dalla piattaforma MangaPlus e da Viz Media. Purtroppo la lettera di Jump (che sarà pubblicata sul numero 44 della rivista al posto del capitolo di One Piece), poche ore fa, ha ufficializzato quanto già sospettato: "Ai lettori, grazie per continuare a seguire One Piece. A causa di un malore improvviso del mangaka, questa settimana il manga sarà in pausa. [...] Nell'anteprima era segnalata l'uscita di One Piece per questa settimana, e non c'è stato tempo per correggere, di questo ci scusiamo profondamente".

La comunicazione prosegue con tono un po' incerto ma anche con una sorpresa: "Abbiamo in programma di pubblicare il nuovo capitolo di One Piece, con una colorspread, nel numero 46 di Weekly Shonen Jump, in uscita il 17 ottobre. Vi preghiamo di continuare a sostenere One Piece". Intanto, la notizia sulle cattive condizioni di salute del creatore del manga sembra avere da una parte calmato gli animi e messo a tacere buona parte delle proteste iniziali nel fandom, ma dall'altro ha generato molta preoccupazione nei fan. Sappiamo infatti che la salute di Eiichiro Oda ha spesso risentito dei ritmi serrati di lavorazione che One Piece impone, non solo per il manga ma anche per tutti i progetti satellite, che devono sempre ricevere l'approvazione del "Sensei".

Vista la particolare situazione sanitaria mondiale, Weekly Shonen Jump, che solitamente mantiene su Oda il massimo riserbo, potrebbe in questo caso aggiornare già nei prossimi giorni sullo stato di salute del mangaka, rispondendo così alla preoccupazione della fanbase che, in queste ore, si sta riversando sui social.

In attesa del nuovo capitolo di One Piece, ricordiamo che domenica 4 ottobre, puntuale, arriverà il nuovo episodio della serie anime, il 944, che ci riporterà a Wano, dove Luffy sta per ricevere una visita inaspettata nelle prigione di Udon, quella di un'affamatissima Big Mom.