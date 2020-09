One Piece, pausa a sorpresa del manga: ritardata l'uscita del capitolo 992?

Il manga di One Piece va ancora in pausa e questa volta si tratta di una brutta sorpresa per i fan: il capitolo 992 infatti era stato annunciato come in uscita entro questa settimana ma, stando agli ultimi aggiornamenti di MangaPlus, sembra proprio che non sarà così.

Eiichiro Oda spera di arrivare al capitolo 1000 del suo manga ventennale entro la fine del 2020, questo è quanto l'autore ha dichiarato di recente, ma di questo passo sarà davvero difficile. Gli ultimi mesi sono stati funestati dalle pause, non solo per One Piece ma anche per tanti altri manga, stop imposti soprattutto dalla difficile situazione sanitaria che non ha risparmiato il Giappone.

Anche per questo l'annuncio che non aveva accompagnato il capitolo 991 - pubblicato domenica 27 settembre su MangaPlus - era stato accolto con gioia dai lettori: non ci sarebbe stata nessuna pausa tra quello e il capitolo 992.

Purtroppo così non sarà: nonostante manchi l'ufficializzazione, a dare la pessima notizia ci ha pensato proprio la piattaforma MangaPlus che, in un aggiornamento di poche ore fa, ha annunciato che il prossimo capitolo di One Piece non arriverà prima del 16 ottobre.

According to MANGA Plus, ONE PIECE would be entering a 2 weeks break for Issues #44 and #45, resuming back in Issue #46 that will be out on Friday 16th (Saturday 17th JST). There's no confirmation yet about this, so we should wait until we get an official statement. pic.twitter.com/DS9CXjorsq — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) September 29, 2020

Leggermente diversa la scaletta secondo VIZ Media, che riporta come il capitolo 992 di One Piece dovrebbe essere pronto all'uscita domenica 11 ottobre, con primi spoiler in arrivo probabilmente a partire da mercoledì 7.

VIZ has updated its ONE PIECE schedule with next chapter coming in 13 days, which would point to October 11th. Whether there's a 2nd break or not, we'll have to wait for an official statement to confirm. At this rate, we can pretty much assume there won't be chapter this week. pic.twitter.com/7xsNEoGgSW — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) September 29, 2020

Che si tratti del 16 o dell'11 ottobre, quello che pare ormai certo - anche se, ricordiamo, l'indiscrezione non è ancora stata confermata - è che questa settimana non consegnerà nessun nuovo capitolo ai fan di One Piece, che dovranno quindi accontentarsi del nuovo episodio della serie anime, il 944, che arriverà puntuale domenica 4 ottobre.