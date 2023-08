One Piece: le prime forti reazioni internazionali al live-action Netflix

La serie live-action di One Piece arriverà su Netflix il 31 agosto 2023 ma in rete circolano già le prime reazioni internazionali: ecco cosa raccontano dell'adattamento del celebre manga.

One Piece: il poster illustrato della serie

A meno di una settimana dallo sbarco su Netflix, Luffy Cappello di paglia può dormire sonni tranquilli perchè le prime reazioni alla versione live-action di One Piece sembrano proprio predire che sarà un successo. Sarà abbastanza per spezzare quella che sembra una vera e propria maledizione che si innesca nel passaggio da anime a live-action?

Nel 2017 i risultati assai deludenti di Death Note: Il quaderno della morte, adattamento statunitense del manga ideato e scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata, non hanno fatto retrocedere Netflix, che, nel 2021, ha confezionato una prima stagione live-action a dir poco fallimentare di un classico dell'animazione nipponica come Cowboy Bebop. A distanza di due anni la piattaforma streaming e Tomorrow Studios hanno unito nuovamente le forze, insieme all'editrice Shueisha, per portare in vita la creatura di Eiichiro Oda. Considerata anche la supervisione attenta del "sensei" (che nell'ultimo anno ha collezionato diverse pause anche per star dietro alla serie), Netflix riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle l'infelice passato?

Le prime reazioni

Entusiasta la reazione di Comicbook.com. Megan Peters ha rivelato via social "Ho guardato One Piece di Netflix e, anche se non posso ancora dire molto, posso almeno dire questo prima che tutti i miei articoli vengano pubblicati: ho guardato la prima stagione diverse volte, è buona buona".

Anche Evan Valentine ha avuto parole d'elogio per l'ultima fatica della piattaforma dalla N rossa: "Ho visto One Piece di Netlix e posso confermare che rende merito al manga originale, e molto altro ancora. Penso che tanto i fan storici quanto i nuovi arrivati dalle parti della Grand Line saranno deliziati da quello che lo show ha da offrire. Non è Cowboy Bebop, non lo ripeterò mai abbastanza".

Daniel Dockery di Crunchyroll, in un tweet poi cancellato, ha fatto sapere di non poter dire ancora molto ma di aver visto in anteprima la stagione 1 della serie e di considerarla "buona".

Più prodigo di aggettivi e dettagli è stato Mo Hoosen di The Streamer: "Dopo aver visto tutti gli 8 episodi di One Piece di Netflix e con una minima preparazione rispetto al materiale originale, posso dire che questo è LO show che i fan del manga, del live-action o dell'adattamento anime stavano aspettando. Le riprese dinamiche, gli effetti visivi, un cast eccezionale e la comprensione della storia (nello specifico, ecco come si scrive, dirige e produce una serie ad alto budget), si spera che per tutto questo sia ricordato come il re degli spettacoli Netflix!"

Anche sul profilo X (ex Twitter) del sito web di intrattenimento The Hollywood Handle è apparso un messaggio che fornisce qualche indizio sull'adattamento: "One Piece è sorprendentemente buono. Un lavoro ben confezionato che riesce a coinvolgere per tutti e 8 gli episodi. Divertente, pieno di azione, i personaggi sono spassosi, il ritmo è frenetico".

One Piece, il live-action

Composto da una prima stagione di 8 episodi (ma la piattaforma ha già manifestato l'intenzione di un progetto a lungo termine), il live-action di One Piece sarà disponibile dal 31 agosto su Netflix. La prima stagione coprirà l'arco narrativo della Saga del Mare Orientale, e ci presenterà tanti dei personaggi che popolano il mondo di Eiichiro Oda, dai Mugiwara (Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji interpretati rispettivamente da Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar) a Shanks (Peter Gadiot), da Buggy (Jeff Ward) a Koby (Morgan Davies). E poi ancora Garp (Vincent Regan), Mihawk (Steven John Ward), Zeff (Craig Fairbrass), Arlong (McKinley Belcher III) e molti altri.