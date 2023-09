One Piece: su Amazon in offerta i leggendari occhiali di Doflamingo

Gli occhiali di Doflamingo, da One Piece, sono scesi di prezzo su Amazon; quale occasione migliore per accaparrarveli?

Su Amazon è possibile reperire gli iconici occhiali indossati da Doflamingo in One Piece. Attualmente parlando, è possibile recuperarli a 28,49€, con uno sconto del 5% sul prezzo che avevano in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Nel dettaglio, si tratta dei famosi ed eccentrici occhiali da sole indossati, di continuo, da Doflamingo, uno dei temibili personaggi di All'arrembaggio! - One Piece. In base alla descrizione, questi sono caratterizzati da un telaio in lega di rame bianco e da lenti in resina con grado di funzione polarizzante rosso brillante.

Cos'aspettate a recuperare un gadget di One Piece così iconico? Non soltanto per puro collezionismo, ma anche e soprattuto per fare cosplay; queste lenti possono essere sfruttate in più occasioni, o servire come regalo per amici e appassionati di ogni età.