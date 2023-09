One Piece: Amazon ha messo in offerta una splendida e irresistibile figure di Nami, curiosi?

Amazon cala di prezzo la figure di Nami, da One Piece, e i fan ringraziano; non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperarla!

Chi è Nami e com'è diventata il personaggio di One Piece che tutti conosciamo?

Fin dal suo esordio in One Piece, Nami ha saputo catturare l'attenzione dei fan del manga/anime creato da Eiichiro Oda. Presentatasi come lesta ladra fondamentalmente egoista e individualista, col procedere degli eventi impariamo a conoscere la difficile storia alle sue spalle, e tutto quello che ha passato per via di Arlong. È proprio a questo punto che subentra Luffy e la sua ciurma, ancora agli albori di una lunghissima carriera in mare. Sarà proprio il giovane a dimostrarle che c'è ancora qualcosa per lei nel mondo, e a riscattare un'esistenza all'insegna del dolore e delle menzogne, in funzione di un fine più importante.

Il legame con Cappello di paglia resta quindi un tassello fondamentale del suo percorso, nonché crescita e riscatto. Una volta entrata a pieno diritto nella sua ciurma, Nami darà più volte prova del proprio coraggio, determinazione e scaltrezza, divenendo fin da subito la navigatrice ufficiale del gruppo, nonché un personaggio fondamentale e centrale in tantissime altre occasioni. Il suo valore va ben oltre la carta stampata, e lo dimostrano gli infiniti cosplay fatti per lei alle fiere del fumetto di tutto il mondo.

