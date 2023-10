One Piece: su Amazon una spettacolare figure di Zoro, targata Banpresto, è scesa di prezzo

Andando per un secondo oltre la recente serie tv live action realizzata da Netflix, da sempre One Piece continua a stregare gli appassionati di tutto il mondo con una storia irta di trame, sotto-trame e una marea di personaggi memorabili. Stiamo parlando di un'opera mastodontica che va avanti da oltre 20 anni, riuscendo sempre e comunque a riconfermare il proprio valore cartaceo e animato, oggi pronta anche a imporsi su un mercato televisivo un tantino più generalista.

Il cuore pulsante di One Piece, però, restano sempre e comunque i suoi protagonisti principali, gli stessi che abbiamo imparato a conoscere e amare, seguendoli passo passo lungo quei percorsi che li hanno portati ad essere quello che sono oggi ai nostri occhi, arrivando inevitabilmente ad affezionarci loro. In relazione a questo particolare attaccamento, vi segnaliamo che su Amazon è possibile trovare, attualmente, una spettacolare figure di Roronoa Zoro targata Banpresto. Sul sito potete recuperarla a 84,83€, con uno sconto del 20% sul prezzo segnato in precedenza (106,00€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ottenere maggiori informazioni sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Lo spadaccino più forte del mondo

Come riportato sullo stesso Amazon, questa figure di Roronoa Zoro da One Piece presenta le seguenti caratteristiche: "Basata sull'epico Anime Giapponese One Piece si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata (con confezione ecologica). Prodotto importato legalmente e con licenza ufficiale Banpresto, includendo pure il supporto base".

Collezionate anche voi una statuina che rappresenta alla perfezione le fattezze di un personaggio iconico del mondo di One Piece, le cui misure sono 10 x 20 x 15 cm; con un peso di 868 grammi. Non soltanto un elemento da collezione prefetto e da esporre dove si vuole, ma anche un'idea regalo perfetta e adatta ai fan di vecchia e nuova data.