One Piece 2: in un nuovo video si introduce l'arrivo di Chopper!

Durante la Geeked Week di Netflix è stato introdotto il personaggio di TonyTony Chopper nella stagione 2 della serie live-action di One Piece.

In un video condiviso online, infatti, si assiste a qualche momento del primo tavolo di lettura delle puntate inedite.

La prima apparizione di TonyTony Chopper

Nel breve filmato si vedono gli interpreti di One Piece mentre leggono le proprie battute prima delle riprese. Al termine del lavoro previsto, Inaki Godoy dichiara che c'è un nuovo arrivo nel cast e che i fan non potranno credere ai loro occhi quando lo vedranno. Tony Tony Chopper appare quindi di spalle, senza però scoprirne realmente il look ideato per lo show targato Netflix.

Per ora i realizzatori della serie sembrano aver prestato particolare attenzione all'aspetto del nuovo membro della ciurma che, per la gioia dei fan, sembra sarà molto fedele alla versione che tutti conoscono.

L'apparizione di Chopper

La storia del personaggio

Nel manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, il personaggio è una renna che ha ingerito il frutto del diavolo Homo Homo, ottenendo così aspetto e comportamenti umani e l'abilità di parlare. TonyTony Chopper, cresciuto come medico sull'isola di Drum, decide di unirsi alla ciurma di Cappello di paglia per espandere i suoi orizzonti e vedere il mondo. Il suo sogno è trovare una cura a tutte le malattie.

Tra le pagine dell'opera originale, Chopper indossa sempre un cappello a cilindro rosa con una croce bianca nel mezzo donatogli da Hillk, dettaglio che appare anche nella prima immagine tratta dallo show targato Netflix.

La seconda stagione della serie live-action One Piece sarà ancora una volta interpretata da Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quello di Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson che sarà Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji.

La serie è stata ideata dagli sceneggiatori e produttori esecutivi Steven Maeda (The X-Files) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.), mentre Owens e Joe Tracz saranno gli showrunner della seconda stagione.