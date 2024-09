One Piece 2: la serie stravolgerà la storia principale del manga?

La seconda stagione di One Piece, potrebbe stravolgere la storia creata da Oda nel manga originale, aggiungendo un luogo che non è presente nell'opera

L'adattamento live-action di One Piece 2 su Netflix ha riservato ai fan alcune grandi novità nell'ambito della Geeked Week di quest'anno. Oltre a dare ai fan dell'anime un breve sguardo a Tony Tony Chopper nella seconda stagione, One Piece ha anche confermato che Joe Manganiello e Lera Abova assumeranno rispettivamente i ruoli di Crocodile e Nico Robin.

In un recente video, il servizio di streaming è stato più che disposto a condividere un dietro le quinte della produzione della seconda stagione. Un fan attento è riuscito a individuare un luogo che fa parte della storia di One Piece, ma che non era mai stato inserito nel manga.

Sebbene la serie manga originale di Eiichiro Oda sia piuttosto imponente di per sé, l'anime ha dovuto creare diverse storie originali per permettere la creazione di nuovi capitoli. Spesso definito "filler", One Piece non è stata l'unica serie shonen a creare personaggi e ambientazioni uniche che non sono mai apparse nella serie manga preliminare. Alcuni dei migliori esempi sono Dragon Ball, Demon Slayer, Naruto, Bleach e molti altri, in quanto le storie degli anime creavano avventure inedite per i loro protagonisti.

One Piece 2: Hand Island diventa canonica per la serie di Netflix

Se è la prima volta che sentite parlare di Hand Island, questa località è arrivata come parte di un episodio speciale per la televisione, "One Piece: Episode of Luffy - Adventure on Hand Island". Arrivato dopo l'uscita dell'episodio 576 e nello stesso giorno di One Piece: Film Z, lo speciale presentava una storia che fungeva da base per il film, ma che non faceva originariamente parte della serie manga. Più di recente, abbiamo assistito a una situazione simile a questa con gli episodi originali di One Piece che esploravano l'amicizia passata di Luffy e Uta per aiutare a costruire One Piece: Film Red. Avvistando una mappa di Hand Island durante un video dietro le quinte, i fan di One Piece si chiedono se l'isola apparirà nella seconda stagione.

Hand Island potrebbe essere apparsa nella recente visita al set di One Piece, ma questo non significa che farà la sua comparsa nel ritorno dei Pirati di Cappello di Paglia in live-action. Il creatore Eiichiro Oda in persona ha confermato i luoghi che Inaki Godoy e gli altri giovani attori visiteranno nella serie Netflix, affermando che posti come Drum Island, Loguetown, Little Garden e Whiskey Peak sono solo alcuni di quelli che saranno presenti nel live-action.

Mentre lo showrunner Matt Owens ha dichiarato che la produzione è iniziata a Città del Capo, in Sudafrica, il creatore si è dimenticato di comunicare la data in cui gli spettatori di Netflix potranno aspettarsi l'arrivo della seconda stagione. La serie live-action di One Piece non tornerà sicuramente nel 2024, ma è possibile che Luffy e compagni tornino l'anno prossimo.