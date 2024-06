One Piece 2: Netflix annuncia l'arrivo di tre nuovi membri del cast, tra cui gli interpreti di Brogy e Dorry

Nella stagione 2 di One Piece entreranno in scena anche Brogy e Dorry, ecco il nome degli interpreti dei personaggi nella serie live-action.

One Piece tornerà prossimamente sugli schermi di Netflix con la stagione 2 della serie live-action e oggi sono stati svelati tre nuovi arrivi nel cast.

Online sono infatti stati annunciati gli interpreti per i ruoli di Crocus, Brogy e Dorry. Le riprese degli episodi inediti sembra stiano per iniziare e i fan sono in attesa di scoprire quando è previsto il ritorno dello show sulla piattaforma di streaming.

Tre nuovi membri del cast

La produzione ha annunciato che Werner Coetser e Brendan Murray avranno la parte di Dorry e Brogy, i capitani dei Pirati giganti guerrieri. I due, circa un centinaio di anni prima dell'inizio della narrazione, sono stati al centro di un duello mortale, diventando rivali e al tempo stesso compagno e fratello d'armi. I due capitani sono ricercati e per provare a fermarli c'è in palio un'altissima taglia.

Nella seconda stagione di One Piece (che sarà composta da otto episodi) inoltre, reciterà anche Clive Russell nella parte di Crocus, il guardiano del faro del promontorio Futago e, in passato, medico dei Pirati di Roger.

Tra le new entry nel cast ci saranno, come rivelato ieri, anche Daniel Lasker, Camrus Johnson, Jazzara Jaslyn e David Dastmalchian.

Cosa racconteranno i nuovi episodi

Le prossime puntate di One Piece continueranno la storia Monkey D. Luffy, fin da piccolo alle prese con la voglia di diventare un pirata dopo aver ascoltato le storie del bucaniere Shanks. La sua vita è cambiata quando ha accidentalmente mangiato il frutto del diavolo Gum-Gum e ha acquisito il potere di allungarsi come gomma... a costo di non essere mai più in grado di nuotare. Anni dopo, giurando di diventare il re dei pirati, il protagonista parte per la sua avventura. Un ragazzo solo su una barca a remi alla ricerca del leggendario "One Piece", ritenuto il tesoro più ingente del mondo.