One Piece 2, Xolo Mariduena interpreterà Ace nel live-action Netflix? La risposta dell'attore

Le riprese della Stagione 2 di One Piece sono iniziate, quindi è normale che tutti gli occhi siano puntati sulle new entry del cast.

All'inizio del mese, il team di Netflix ha confermato che le star di One Piece sono arrivate in Sudafrica per iniziare a girare i nuovi episodi. In seguito a una serie di aggiornamenti sul casting, si sono scatenate le voci su chi interpreterà Portgas D. Ace, e ora il favorito dei fan è Xolo Mariduena, che ha persino trovato il tempo di commentare le voci sul suo conto.

L'attore ha commentato i rumor sul suo casting durante il suo podcast The Lone Lobos. Nel corso di una live su TikTok, a Mariduena è stato chiesto se stesse effettivamente interpretando Ace in One Piece, con quest'ultimo che non ha negato apertamente il rumor. Invece, ha risposto che il ruolo sarebbe un sogno ma che per ottenerlo sarebbe necessario fare un'audizione come tutti gli altri.

Blue Beetle: una foto

"Sarebbe un sogno, ma allo stesso tempo deve essere ottenuto nel modo giusto. Dovrei fare il provino. Dovrei fare lo stesso percorso di tutti gli altri. A meno che non dicano: 'Ehi, questo ragazzo qui è perfetto'".

Per mesi i fan di One Piece hanno condotto una campagna affinché Mariduena ottenesse il ruolo di Ace. L'attore, conosciuto soprattutto per il suo lavoro in Cobra Kai e Blue Beetle, non è nuovo ai ruoli action. Dalle acrobazie alle coreografie, Mariduena ha tutte le carte in regola per interpretare Fire Fist Ace, e le due doti parlano da sé.

Questa settimana, le voci sul ruolo di Mariduena in One Piece sono schizzate tra i trend topic, poiché il podcast OUKE ha lasciato intendere in maniera più che convinta che la star fosse già pronta per il ruolo. Naturalmente Netflix non ha confermato se Ace farà parte della seconda stagione e tanto meno chi lo interpreterà.