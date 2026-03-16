Uomini e Donne: Barbara De Santi chiude una frequentazione e sfida Rosanna per Dario

Oggi, lunedì 16 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento Marina ha fatto una scenata a Stefano mentre Barbara De Santi e Gemma Galgani hanno interrotto le frequentazioni con i rispettivi cavalieri.

Marina furiosa con Stefano per l'interesse verso Elisabetta

La puntata si apre con il Trono Over e con Marina ancora molto arrabbiata con Stefano. Il motivo della tensione è l'interesse mostrato dal cavaliere nei confronti di Elisabetta Gigante. La dama decide quindi di affrontarlo in studio con una lunga discussione, durante la quale esprime tutta la sua delusione. Nonostante la sfuriata, il confronto non porta a una vera conclusione e la situazione tra i due rimane piuttosto incerta.

Barbara De Santi chiude con Salvatore ma non rinuncia a Dario

Spazio poi a Barbara De Santi, che racconta la sua uscita con Salvatore. All'inizio la conoscenza sembrava promettente, ma durante il confronto in studio emerge un problema importante: secondo la dama non c'è attrazione fisica. Barbara decide quindi di interrompere la frequentazione.

Rosanna Siino

Subito dopo l'attenzione si sposta su Dario P., seduto al centro dello studio con due dame: Rosanna Siino e Barbara. Rosanna rivela di aver già iniziato a frequentarlo e che tra loro è scattato anche un bacio. Nonostante questo, la De Santi non ha alcuna intenzione di farsi da parte e conferma di voler continuare a conoscere il cavaliere.

Gemma Galgani interrompe la conoscenza con Pasquale

Tra i momenti centrali della puntata anche quello dedicato a Gemma Galgani, storica protagonista del parterre femminile. La dama è uscita con Pasquale, che nel primo incontro nello studio le ha regalato una corona del Rosario. Nonostante il gesto e la simpatia del cavaliere, Gemma ammette di non aver provato un reale interesse. La frequentazione si interrompe, ma per lei arriva subito un'altra possibilità: in studio si presenta Maurizio, nuovo cavaliere intenzionato a conoscerla.

Trono Classico: tensioni tra Sara Gaudenzi e i corteggiatori

Si passa poi al Trono Classico, in studio torna Ciro Solimeno, la prima esterna della puntata è quella tra il tronista e Martina: i due parlano a lungo, si confidano e alla fine scatta anche un bacio. La situazione però crea malumori. Alessia Antonetti accusa il tronista di non aver dato alla loro conoscenza il tempo di crescere. Anche Elisa si dice dispiaciuta per non essere stata portata in esterna, ma Ciro cerca di calmare gli animi invitandola a ballare.

Edoardo al centro dello studio con tre dame

Nella parte finale della puntata si torna al Trono Over con Edoardo seduto al centro dello studio insieme a tre dame. Tra queste c'è Maria, con cui il cavaliere racconta di essersi già scambiato un bacio. La cosa però non passa inosservata a Paola, che interviene subito per lanciare una nuova frecciatina al cavaliere, alimentando ulteriormente il clima di tensione in studio.