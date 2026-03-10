Uomini e Donne: Cinzia Paolini scarica Mario Lenti, a Gemma Galgani regalano rosari

Tensione nel dating show: Cinzia attacca Mario dopo le accuse degli opinionisti. Intanto Gemma chiude con il passato e Sara continua il suo trono tra baci, polemiche e corteggiatori pronti a lasciare lo studio.

Oggi, martedì 10 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento Cinzia Paolini ha trovato il modo di rimanere nello studio, Gemma Galgani ha avuto regalata una coroncina di Rosario e Sara Gaudenzi...... ha fatto Sara Gaudenzi.

Cinzia si scaglia contro Mario e rompe la frequentazione

Nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha rischiato seriamente di essere accompagnata fuori dallo studio da Tina Cipollari e Gianni Sperti, con il silenzio assenso di Maria De Filippi. I due opinionisti sono convinti che lei e Mario Lenti abbiano orchestrato una delle più grandi "farse" nella storia del dating show.

Oggi però la dama cambia completamente atteggiamento. Fino a pochi giorni fa dichiarava di voler lasciare il programma insieme a Mario; ora che rischia di uscire da sola dallo studio, si rivolta proprio contro il cavaliere. Cinzia lo accusa di non averla difesa quando è stata attaccata duramente dagli opinionisti e da alcune dame del parterre. Una presa di posizione che, secondo molti in studio, sembra offrire alla dama la scusa perfetta per interrompere la frequentazione con Mario e rimanere saldamente seduta nel parterre del programma, proprio come avevano previsto Tina e Gianni.

Gemma volta pagina (almeno a parole)

Il secondo segmento della puntata è dedicato a Gemma Galgani, che si siede al centro dello studio con un vistoso abito rosso e un messaggio molto chiaro: la sua cotta "adolescenziale" per Mario Lenti è finita e non vuole più avere nulla a che fare con lui, nemmeno con il binocolo.

Per la dama arrivano due nuovi cavalieri: Pasquale, che entra in studio portando dei rosari da Lourdes che regala alla dama piemontese e alla stessa Maria De Filippi, e Maurizio, che vive vicino a lei. Gemma però non si sbilancia e tiene entrambi sulle spine, lasciando il pubblico con il dubbio su chi deciderà di portare a cena questa stessa sera.

Gemma con Maurizio e Pasquale

Il trono di Sara continua tra polemiche

Si torna poi al trono di Sara Gaudenzi, che continua a far discutere. La tronista è stata molto criticata sul web per la sua reazione fredda quando Matteo Stradotti ha raccontato in studio il suo passato difficile. Dopo l'ultima puntata, Sara ha incontrato anche Alessio, che l'aveva accusata di rincorrere troppo Matteo. Tra i due c'è stato un chiarimento, ma il trono continua a procedere con lo stesso copione di sempre, tra discussioni e tensioni.

In una nuova esterna, Sara raggiunge Matteo a Milano per spiegargli perché in studio non si sia avvicinata quando lui si era commosso raccontando la sua storia: secondo la tronista, in quel momento lo ha visto troppo vulnerabile e non ha voluto invadere il suo spazio.

L'incontro si conclude però con un bacio tra Sara e Matteo. A quel punto è Alessio a decidere di lasciare lo studio, anche se Sara promette di andare a riprenderlo. Intanto il suo trono sembra destinato a continuare in un loop di discussioni e appare sempre più interminabile.