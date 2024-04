Omen - L'origine del presagio conquista la critica, ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

Dopo l'esordio nelle sale cinematografiche, Omen - L'origine del presagio sembra aver conquistato la critica internazionale ed essere andato oltre le aspettative. Il nuovo capitolo della saga horror ha esordito con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes.

L'origine del presagio

Omen - L'origine del presagio racconta quello che accade quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l'incarnazione del male.

Il film è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living). Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Omen - L'origine del presagio.

Mentre stiamo scrivendo, Omen - L'origine del presagio ha un punteggio dell'85% sul noto aggregatore di recensioni, segno che ha convinto la maggior parte della critica specializzata. Questa approvazione potrebbe essere la chiave per la conferma di un sequel, di cui la regista ha già paventato qualche idea.

Si pensa già al sequel

L'horror costituisce l'esordio alla regia di Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House - La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.

"Oh, beh, quello che è davvero divertente è che - da fan di Omen - c'è la grande domanda da dove viene Damien e questo film vi risponde, ma poi saltano fuori un sacco di altre domande, e sento che se fosse per me potrei continuare a tornare indietro nel tempo e scoprire come è iniziata la cospirazione, da dove viene lo sciacallo. È divertente pensare ad entrambe le linee temporali", ha detto Stevenson.