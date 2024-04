Omen - L'origine del presagio, il cast terrorizzato dal crocifisso che 'si è spezzato a metà da solo' sul set

Strani fenomeni si sono verificati durante la lavorazione dell'horror Omen - L'origine del presagio, da domani nelle sale italiane, tanto da far pensare all'apparizione di un fantasma.

Il set dell'horror Omen - L'origine del presagio, da domani nei cinema italiani, si è rivelato più terrificante del previsto per il cast. Nell Tiger Free ha rivelato che, nel bel mezzo di una scena particolarmente intensa, un crocifisso si è spezzato a metà da solo lasciando gli attori piuttosto scossi.

Omen - L'origine del presagio: una scena del film

Nell Tiger Free, Myrcella Baratheon ne Il trono di spade, stava recitando in una scena insieme a un altro ex della serie HBO, Ralph Ineson, quando, dal nulla, il crocifisso che portava al collo si è spezzato in due da solo.

"Ralph, che interpreta Padre Brennan, aveva un crocifisso al collo" ha rivelato l'attrice a Yahoo UK. "Avevamo appena girato una scena di possessione, quindi la tensione era alta. E io stavo fissando il crocifisso al suo collo e, giuro, all'improvviso si è spezzato a metà ed è caduto in terra. Siamo rimasti stupiti. E dato che l'emozione era forte, abbiamo pensato di aver assistito all'apparizione di uno spettro."

Che cosa ci attende al cinema con Omen - L'origine del presagio?

Omen - L'origine del presagio: una scena del film

In Omen - L'origine del presagio, Nell Tiger Free interpreta una suora cattolica che ha terrificanti visioni del diavolo. La suora si reca a Roma dove viene presa sotto l'ala protettrice del cardinale Lawrence (Bill Nighy), che le offre protezione dai suoi demoni.

"Sul set indossavo calzini sacri", ha raccontato l'attore. "Tutto ciò che indossavo era approvato dalla chiesa. Sono andato nella sartoria vaticana, mi hanno misurato e vestito le sarte del vaticano, cosa che avrebbe fatto molto piacere a mia nonna".