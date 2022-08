Olivia Newton-John: l'omaggio con Grease stasera su Italia 1

La TV italiana rende omaggio a Olivia Newton-John con Grease, il suo più grande successo, che andrà in onda stasera su Italia 1 in prima serata, sostituendo così il "best of" di Battiti Live.

L'indimenticabile 'Sandy' si è spenta, a 73 anni, l'8 agosto 2022 in California, dopo aver lottato per 30 anni contro il cancro al seno.

Grease: un primo piano di Olivia Newton-John

La storia di Grease, insieme alle sue canzoni e ai suoi balli, accompagna da anni gli spettatori di tutto il mondo: durante le vacanze estive, Danny (John Travolta) ha conosciuto Sandy (Olivia Newton-John) una ragazza australiana con la quale ha vissuto una profonda storia d'amore. Al rientro a scuola Danny trova con grande sorpresa Sandy, ma per far vedere ai suoi amici che è un duro non la considera lasciando lei in lacrime. La "vendetta", però, non tarda ad arrivare, sistemata con un sacco di brillantina!

John Travolta e Olivia Newton-John in una scena del film Grease

Uscito nel 1978 e diretto da Randal Kleiser (lo stesso di Laguna blu), tratto dal musical di Jim Jacobs e Warren Casey del 1971, con le coreografie di Patricia Birch, il film risultò essere il miglior incasso di quella stagione con i suoi quasi 400 milioni di dollari, e vinse la corsa al botteghino anche in Italia (con il risultato molo più esiguo di 8 milioni di dollari), a fronte di una spesa di poco più di 6 milioni.

Il merito del successo va ai due giovani protagonisti: John Travolta, 24enne appena uscito dagli abiti di Tony Manero in La febbre del sabato sera, e Olivia Newton-John, alla sua prima prova importante.

