Grease stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità del film con John Travolta e Olivia Newton-John

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Grease: trama, cast e curiosità del film con John Travolta e Olivia Newton-John.

Grease è il film che Canale 5 manda in onda stasera, 18 giugno, in prima serata. La pellicola è diretta da Randal Kleiser. Allan Carr e Bronte Woodard hanno scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da John Farrar. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in una scena del celebre film

Grease: Trama

Durante le vacanze estive, Danny ha conosciuto Sandy una ragazza australiana con la quale ha vissuto una profonda storia d'amore. Al rientro a scuola Danny trova con grande sorpresa Sandy, ma per far vedere ai suoi amici che è un duro non la calcola lasciando Sandy in lacrime.

John Travolta e Olivia Newton-John in una scena del film Grease

Grease: Curiosità

Grease è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Agosto 1978; la data di uscita originale è il 16 Giugno 1978 negli Stati Uniti. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Giugno 1977 all'1 Settembre 1977 negli USA.

La colonna sonora del film, che include brani come Summer Nights, Greased Lightnin', Hopelessly Devoted to You e You're the One That I Want, ha ottenuto un grande successo commerciale, con numerose canzoni che hanno raggiunto le classifiche musicali.

Continuità degli indumenti: Durante la canzone "Summer Nights", Olivia Newton-John indossa una maglietta rosa e una gonna gialla. Tuttavia, nella scena successiva quando Danny la accompagna a casa, indossa una maglietta gialla e una gonna rosa. Si tratta di un errore di continuità che molti spettatori hanno notato.

Casting alternativo: Inizialmente, il ruolo di Danny Zuko era stato offerto a Henry Winkler, famoso per aver interpretato il personaggio di Fonzie nella serie televisiva Happy Days. Tuttavia, Winkler rifiutò la parte, aprendo la strada a John Travolta per ottenere il ruolo che lo avrebbe reso famoso.

Del classico Grease è stato realizzato un sequel dal titolo Grease 2, che fu diretto da Patricia Birch nell'82. Nonostante lo scenario sia lo stesso, i personaggi del film tuttavia sono diversi: il ruolo della protagonista infatti è affidato a Michelle Pfeiffer, mentre il ragazzo è interpretato da Maxwell Caulfield. Non si contano ovviamente le parodie comiche ispirate al celebre musical.

Grease: un primo piano di Olivia Newton-John

Grease: Critica e Trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Grease è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 77% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 70 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.2 su 10

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta ne finale del film

Grease: Interpreti e personaggi