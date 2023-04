Grease: John Travolta e Olivia Newton-John troppo vecchi per interpretare due studenti? Mica è un documentario

Il direttore del casting di Grease ha difeso la scelta di chiamare due attori adulti per interpretare i liceali Sandy e Danny, dopo le polemiche suscitate dal casting del 23enne John Travolta e della 29enne Olivia Newton-John rievoocate di recente in un articolo sul Guardian.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta in una scena del celebre film

Il direttore del casting Joel Thurm ha sottolineato al Guardian che Grease "non è un documentario," facendo riferimento alla critica comune secondo cui nessuno dei membri del cast del film era un vero adolescente al momento delle riprese.

"La gente potrebbe dire che il cast è troppo vecchio, ma Grease non è un documentario; è una fantasia", ha detto Thurm. "È una favola del passato e trovo che sia meglio che abbia un cast adulto. L'importante era che gli attori sembrassero coetanei".

Grease: il significato del finale e l'assurda teoria macabra

John Travolta, che interpretava il ruolo di Danny Zuko, a 23 anni era uno dei membri più giovani del cast. L'attore Michael Tucci, che interpretava Sonny LaTierri, ha detto che inizialmente credeva di essere "troppo vecchio per il ruolo" poiché aveva compiuto 30 anni prima che iniziasse la produzione del film.

La defunta Olivia Newton-John, che ha recitato nel ruolo di Sandy, aveva 29 anni quando è stato girato Grease, Stockard Channing, che interpretava Rizzo, era il membro più anziano del cast principale a 33 anni durante le riprese, secondo un articolo di Vanity Fair del 2016 sulla produzione.

"Le critiche non hanno avuto importanza, dal momento che hanno dimenticato che il pubblico va al cinema per divertirsi. Il tempismo era giusto perché stavamo vivendo un revival degli anni '50 con Happy Days in TV e la musica ha permesso all'album della colonna sonora di restare in classifica per un decennio" conclude Thurm.