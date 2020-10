Grease: le 10 canzoni più belle da ascoltare e riascoltare

Le canzoni più belle di Grease: da Summer Nights a You're The One That I Want ripercorriamo insieme i 10 momenti più emozionanti dell'amatissimo musical con John Travolta e Olivia Newton-John.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta ne finale del film

È uno dei musical di maggior successo della storia del cinema, considerato un vero e proprio cult capace di far innamorare intere generazioni: stiamo, ovviamente, parlando di Grease, pellicola del 1978 tratta dal musical omonimo di Jim Jacobs e Warren Casey e diretta da Randal Kleiser. Il merito della sua fama? Oltre ai suoi protagonisti tra cui spiccano John Travolta e Olivia Newton-John e le irresistibili e colorate ambientazioni anni Cinquanta, sicuramente l'indimenticabile colonna sonora. Chi non ha mai canticchiato Tell me more, tell me more, passando dall'intonazione femminile a quella maschile o non ha mai imitato il falsetto di Danny Zuko nei versi iniziali di You're the one that I want? Siamo sicuri che state ondeggiando a ritmo di musica anche in questo momento.

La trama del musical è molto semplice e conosciuta da tutti: durante un'estate degli anni Cinquanta, Danny Zuko e Sandy Olsson si incontrano e si innamorano perdutamente. Sandy, però, alla fine delle vacanze estive dovrà far ritorno in Australia; i due ragazzi sono quindi costretti a dirsi addio, giurandosi amore eterno. Contro ogni aspettativa, però, la dolce e timida ragazza rimane negli Stati Uniti e si iscrive inconsapevolmente nella stessa scuola di Danny, la Rydell High School. Qui, Sandy stringe amicizia con le Pink Ladies, un gruppo di ragazze capeggiate da Betty Rizzo alle quali la ragazza racconta la sua storia d'amore estiva. Salvo poi scoprire non solo che Danny frequenta il medesimo liceo ma anche che è il bullo della scuola, con una reputazione da duro da difendere. Il sentimento reciproco, però, alla fine trionferà, cambiandoli entrambi.

Per ripercorrere insieme i momenti più divertenti ed emozionanti di questo amatissimo musical, vediamo quali sono le canzoni più belle di Grease da ascoltare e riascoltare.

1. Grease

Non potevamo che iniziare il nostro viaggio attraverso le più belle canzoni di Grease con il brano che troviamo negli opening credits e che porta lo stesso titolo del musical: Grease. Il singolo, inserito come prima e ultima traccia della colonna sonora, è stato scritto da Barry Gibb dei Bee Gees e interpretata nel film dal cantante statunitense Frankie Valli. Grease ebbe, al tempo, un enorme successo, classificandosi nell'agosto del 1978 per due settimane al primo posto della Billboard Hot 100.

2. Summer Nights

Con Summer Nights, forse uno dei brani più conosciuti del film, ci addentriamo nel pieno delle vicende: giunta alla Rydell High School e stretta amicizia con le Pink Ladies, Sandy (Olivia Newton-John) racconta alle sue nuove amiche la romantica estate d'amore con Danny Zuko (John Travolta). Nello stesso momento, anche il ragazzo, bullo a capo della banda dei Thunderbirds, rivela agli amici i dettagli della sua storia estiva con Sandy, seppur utilizzando termini decisamente diversi. I due ragazzi sembrano appartenere a mondi inconciliabili ma sarà davvero così? La celebre hit, scritta da Jim Jacobs e Warren Casey, è conosciuta soprattutto per il suo ritornello Tell me more, tell me more.

3. Look At Me, I'm Sandra Dee

La canzone Look At Me, I'm Sandra Dee, gioca sulla somiglianza tra la protagonista interpretata da Olivia Newton-John e Sandra Dee, attrice degli anni Cinquanta che incarnava il classico modello della ragazza della porta accanto. È una cattivissima ma irresistibile Rizzo (Stockard Channing) a fare la parodia di Sandy, indossando una parrucca bionda e sbellicandosi dalla risate insieme alle ragazze del gruppo.

4. Hopelessly Devoted To You

Con Hopelessly Devoted To You, Sandy prende coscienza dei suoi sentimenti ed esprime tutta la sua delusione per l'atteggiamento indifferente di Danny, costretto a mantenere la sua immagine da duro davanti agli amici. Il brano, scritto da John Farrar ed eseguito magnificamente da una delicatissima Olivia Newton - John, forse non sarà la traccia più iconica del film ma si è guadagnato una nomination al premio Oscar come miglior canzone originale. Niente male per un brano che inizialmente non convinceva neppure il regista Randal Kleiser.

5. Greased Lightin'

Greased Lightin' è forse il brano più rappresentativo di Danny Zuko e vede il protagonista di Grease impegnato in una delle coreografie più celebri del film. In questa scena, Kenickie (Jeff Conaway), un membro della banda dei Thunderbirds, ha acquistato un'auto usata alla quale ha dato il soprannome di Greased Lightin'. In mezzo allo scetticismo generale causato dalle condizioni del mezzo, Danny conquista tutti a ritmo di rock and roll, spiegando come trasformare il ferrovecchio in un'auto capace di far impazzire le ragazze.

6. Beauty School Drop-Out

Uno dei momenti più ironici di Grease è sicuramente quello con al centro il brano Beauty School Drop-Out, interpretato da Frankie Avalon, acclamato cantante statunitense degli anni Cinquanta e Sessanta. Completamente vestito di bianco, Frankie appare a Frenchy (Didi Conn) come un angelo custode, in una sorta di salone di bellezza fatato. Il suo intento è quello di far cambiare idea alla ragazza riguardo al suo abbandono della scuola.

7. Sandy

Dopo aver litigato con Sandy durante la gara di ballo della scuola, Danny porta la ragazza a un drive-in e, nel tentativo di riconciliarsi, le dona un anello proponendole di fare coppia fissa. Sandy, però, sentendosi obbligata a fare qualcosa per cui non si sente pronta, fugge via, lasciandolo solo. Il ragazzo, così, esprime tutti i suoi sentimenti intonando la canzone Sandy.

8. There Are Worse Things I Could Do

There Are Worse Things I Could Do è la hit cantata da Rizzo quando prende consapevolezza del fatto di non essere così dura come vorrebbe far credere. La ragazza, infatti, viene derisa pubblicamente quando inizia a diffondersi la voce che potrebbe essere incinta e che il padre sarebbe uno degli amici di Danny Zuko, Kenickie.

9. You're The One That I Want

Grease non sarebbe lo stesso musical senza il suo brano di maggior successo: You're The One That I Want. La canzone, duettata da Olivia Newton-John e John Travolta, sancisce il cambiamento fisico e psicologico dei due protagonisti che vanno verso un ricongiungimento definitivo. Come dimenticare l'affascinante Sandy che, abbandonato il suo tipico look acqua e sapone, sfoggia un'eccitante tuta nera di pelle? Il singolo, scritto da John Farrar, è uno dei più venduti di sempre nonché uno dei più coverizzati.

10. We Go Together

Terminiamo il nostro viaggio attraverso le più belle canzoni di Grease con la traccia finale del film, interpretata dall'intero cast: We Go Together. Sandy e Danny sono tornati insieme e anche Rizzo, dopo aver scoperto di non essere incinta, si riconcilia con Kenickie. Il brano, allegro e dalle sonorità anni Cinquanta è un inno all'amicizia: i Thunderbirds e le Pink Ladies possono finalmente costituire un gruppo unico.

