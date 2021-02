Oliver Stone anticipa: "Il mio documentario su JFK sarà presentato a Cannes 2021"

Il documentario diretto da Oliver Stone dedicato al presidente John F. Kennedy verrà presentato al Festival di Cannes 2021.

Il regista ha anticipato il suo coinvolgimento nell'atteso appuntamento cinematografico che si svolgerà nel mese di luglio.

Oliver Stone, parlando con Spike Lee in occasione della serie di video Directors on Directors realizzata per Variety, ha annunciato: "Cannes ci ha invitati per luglio, o giugno, di questo anno. Si tratta di un passo importante per noi".

Il documentario, fino a questo momento, non ha ottenuto l'approvazione da parte dei potenziali distributori americani, venendo rifiutato anche da Netflix e National Geographic.

A creare problemi sembrano essere dei fatti che i responsabili della piattaforma e dell'emittente non ritengono possano essere verificati e il filmmaker ha sottolineato: "Ci sono delle informazioni che si trovano solo in questo film. Se verificassero le dichiarazioni, seguendo le fonti convenzionali, ovviamente non risulterebbero vere".

Il documentario espanderà le idee alla base del film JFK - un caso ancora aperto in cui si sostiene che l'omicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy sia il risultato di una cospirazione, basandosi su documenti e testimonianze presenti anche nei documenti ufficiali.

Spike Lee, commentando la situazione del documentario, ha quindi dichiarato: "Lo dovrò vedere a Cannes, dove sarò il presidente di giuria".