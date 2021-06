Old, M. Night Shyamalan svela le difficoltà nel girare il film durante la pandemia e la stagione degli uragani

Old è il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan e il regista ha condiviso qualche dettaglio riguardante l'esperienza di girare durante una pandemia e la stagione degli uragani.

Presentando il progetto al Tribeca Film Festival, il filmmaker ha infatti spiegato che il set è stato distrutto da un evento naturale.

M. Night Shyamalan ha iniziato le riprese di Old nel mese di settembre nella Repubblica Dominicana dopo che il cast e la troupe avevano completato il numero di giorni da trascorrere in quarantena per assicurare la sicurezza di tutte le persone coinvolte nel progetto.

Il regista ha ammesso: "Ci sono state un paio di volte in cui stavo per piangere, ma immagino di aver finto bene. Eravamo il primo film a riprendere la produzione e a scegliere gli interpreti durante la pandemia, il modo in cui stavamo realizzando un film era davvero nuovo. Stavo inventandomi le regole perché ero il primo".

Shyamalan ha aggiunto: "Ho detto 'Staremo tutti in questo hotel. Pagherò per tutti. Le donne delle pulizie, gli addetti al catering, la persona alla reception, chi parcheggia le nostre macchine. Tutti stavano con noi e se si impegnavano per queste dieci settimane avrei coperto tutte le spese e andavamo semplicemente dall'albergo alla spiaggia, andata e ritorno ogni giorno. E staremo al sicuro. Non abbiamo avuto una singola positività, che è fantastico, anche se è stato davvero spaventoso. Ma a causa della situazione abbiamo dovuto posticipare le riprese da maggio alla stagione degli uragani".

Il regista ha sottolineato: "A causa degli impegni delle persone non avrei potuto avere questo cast se avessi aspettato. Volevo realizzare il film con questo cast e abbiamo rischiato. Ovviamente c'è stato un uragano e ha colpito il set e distrutto le scenografie. Abbiamo dovuto ricostruirle ma la preoccupazione principale è stata che la spieggia aveva subito dell'erosione. Non c'era una spiaggia per il nostro film sulla spiaggia. Siamo stati fortunati perché nel giro di un giorno parte della spiaggia è tornata, quindi abbiamo girato in quel lato".

M. Night Shyamalan ha ribadito che ha molto rispetto nei confronti della natura e di aver fatto ancora più attenzione rispetto al passato a ciò che lo circonda. Il regista ha inoltre spiegato che la premessa del film ha reso tutto complicato perché ha richiesto l'uso del trucco prostetico ed era necessario girare in vari momenti della giornata in base all'età del personaggio.

Old, secondo il suo realizzatore, è legato alla sua esperienza personale: "Il film è ispirato a mio padre che è molto anziano e soffre di demenza. Ha dei momenti di lucidità e in altri ha problemi. Ho potuto dirgli che stavo venendo al Tribeca Film Festival e non sono certo abbia capito cosa stavo dicendo. I miei figli ora stanno facendo lavori da regista ed esibendosi in concerti. Quando è accaduto tutto questo? Quindi ho girato un film sulla sensazione che in un battito di ciglia tutto cambia".

M. Night Shyamalan ha diretto Old, il progetto che è ispirato alla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peters.

La storia adattata dal regista per il grande schermo racconta quello che accade a chi si imbatte in una spiaggia apparentemente idilliaca che nasconde invece un terribile segreto. Le persone che raggiungono la località da sogno invecchiano inspiegabilmente, avvicinandosi rapidamente a una possibile morte.

Il cast del lungometraggio comprende Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierce, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael García Bernal e Ken Leung.