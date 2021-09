Ogni tuo respiro, stasera su Rai3 il film con Claire Foy e Andrew Garfield: la trama

Stasera su Rai3 alle 21:20, e in prima visione, va in onda Ogni tuo respiro, il film diretto da Andy Serkis nel 2017 con Claire Foy e Andrew Garfield, ispirato alla storia vera di Robin Cavendish: ecco la trama.

Ogni tuo respiro, il film in onda stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, non è soltanto il debutto alla regia per Andy Serkis, celebre interprete di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli, ma è anche il racconto di una storia vera: quella di Robin Cavendish.

Ogni tuo respiro: Claire Foy e Andrew Garfield in una scena del film

Come scopriamo dalla trama, l'avventuroso e carismatico Robin Cavendish (Andrew Garfield) ha tutta la vita davanti quando si ritrova, nel 1958, a 28 anni, paralizzato a causa della poliomielite che contrae in Africa durante la luna di miele.

Contro il parere di tutti, la moglie di Robin, Diana (Claire Foy), lo fa dimettere dall'ospedale e lo porta a casa, dove la sua dedizione e la sua intelligente determinazione trascendono la disabilità. Insieme, si rifiutano di diventare prigionieri della sofferenza di Robin e incantano gli altri con il loro umorismo, il loro coraggio e la loro sete di vita.

Robin, negli anni, diventa un avvocato pioniere dei diritti dei disabili, si batte perchè venga assicurato il diritto alle cure e a ogni tipo di strumento che possa favorire l'inserimento nella società per tutte le persone che si trovano nella sua condizione. Ad accompagnarlo nei suoi viaggi, oltre a Diana, c'è una particolare sedia a rotelle appositamente progettata dall'amico Teddy Hall.

Ogni tuo respiro è stato appositamente commissionato da Jonathan Cavendish, produttore cinematografico di successi come Il diario di Bridget Jones, nonchè figlio di Robin Cavendish.