Ogni tuo respiro: la storia vera che ha ispirato il film

Ogni tuo respiro, un film del 2017 diretto da Andy Serkis, all'esordio dietro la macchina da presa, con protagonista Andrew Garfield nei panni di Robin Cavendish, è ispirato alla storia vera dell'attivista britannico che dedicò la sua vita ai disabili e ai malati.

Ogni tuo respiro: Andrew Garfield in una scena del film

Cavendish fu colpito dalla poliomielite all'età di 28 anni; nonostante gli fossero stati dati, inizialmente, solo tre mesi di vita, Robin, paralizzato dal collo in giù e in grado di respirare solo con l'uso di un ventilatore meccanico, divenne un instancabile difensore dei diritti dei disabili e, nel corso della sua vita, aiutò a sviluppare numerosi dispositivi per fornire indipendenza alle persone paralizzate.

Nel 1962, Cavendish e il suo amico Teddy Hall, un professore dell'Università di Oxford, svilupparono una sedia a rotelle con un respiratore incorporato che lo liberò dal confinamento nel suo letto. In seguito, il prototipo divenne il modello per futuri dispositivi di questo tipo ed, in totale, nel corso degli anni furono realizzate più di 10 sedie diverse.

Robin morì l'8 agosto 1994 presso il Drayton St Leonard, nell'Oxfordshire, in Inghilterra, all'età di 64 anni. Nel suo necrologio i famigliari scrissero: "Conoscere Cavendish significava conoscere la personificazione del coraggio. Molte persone raggiungono alcuni momenti di grande coraggio durante la loro vita, pochi sono obbligati a dimostrare continuamente di avere coraggio per 36 anni."

Ogni tuo respiro: Claire Foy e Andrew Garfield in un momento del film

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 68% basato su 168 recensioni, con una media ponderata di 6,4/10. Il consenso critico del sito recita: "Le potenti performance dei protagonisti di Ogni tuo respiro sono fondamentali per la riuscita di questo film biografico che sceglie deliberatamente di affrontare in modo commovente una storia di vita reale".