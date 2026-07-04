Odissea: la featurette del kolossal di Christopher Nolan svela il cuore emotivo del film

Il viaggio sta per cominciare e le proporzioni sono titaniche. La nuova esclusiva featurette ufficiale di Odissea, l'attesissimo kolossal di Christopher Nolan al cinema dal 16 Luglio che rilegge il mito epico di Omero, ci offre uno sguardo ravvicinato a quella che si preannuncia come l'opera più mastodontica del regista, definita da Matt Damon e dal cast stesso come "il film più grande mai fatto in carriera in termini di scala e ambizione".

Tra Ciclopi e Troia: la cura di Nolan per l'umanità dei personaggi

Odissea non sarà semplicemente un film d'azione mitologico. Sebbene la featurette confermi la presenza di elementi iconici come i Ciclopi e la caduta di Troia, il focus di Christopher Nolan rimane ancorato al realismo e alla profondità psicologica. Il team e il cast hanno sottolineato come la sceneggiatura riesca a fondere generi diversissimi, mantenendo però al centro un forte filo conduttore emotivo.

La sfida più grande dell'adattamento è stata proprio questa: prendere idee incredibilmente bizzarre e fantastiche e radicarle in una realtà tangibile e credibile. "Il modo in che cui Chris sta gestendo il progetto mette al centro l'umanità di queste persone. Non sono solo elementi scenografici, sono parte del viaggio di un personaggio."

Il viaggio dell'eroe: il tema della famiglia e del dovere

Al centro del racconto di questa reinterpretazione dell'Odissea c'è il ritorno a casa di un re a lungo perduto. La featurette scava nei dilemmi morali del protagonista, diviso tra il peso della grandezza e i doveri personali: Cosa comporta la grandezza e qual é il suo costo? Questo uno dei quesiti, mentre emerge la tensione costante tra i desideri personali e il dovere verso una moglie e un figlio rimasti a casa.

Una scena dell'Odissea di Nolan

"Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?" sentiamo chiedere a un personaggio nel video, evidenziando il conflitto primordiale che muove l'intera vicenda. Una storia cruda, profonda e accessibile a tutti, in cui lo spettatore può perdersi e, al tempo stesso, ritrovare se stesso. Un viaggio epico dove "nessuno può mettersi tra me e la mia casa. Nemmeno gli dei".