Odio l'estate: Davide Calgaro e Sabrina Martina, le loro foto sul set del film

Davide Calgaro e Sabrina Martina sono senza dubbio le due rivelazioni di Odio l'estate, l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle sale italiane dallo scorso 30 gennaio e già campione di incassi, con gli oltre 3 milioni di euro guadagnati al box office solo nel primo weekend.

Un'esperienza importante per i due giovanissimi, che deve essersi rivelata anche molto divertente, a giudicare dalle foto sul set che entrambi hanno condiviso via Instagram. Anche se per uno di loro non è stata la prima volta sul grande schermo.

Sabrina Martina, infatti, che in Odio l'estate interpreta Alessia, la figlia adolescente di Giovanni, a dispetto della giovane età (è nata in provincia di Milano nel 1999) ha alle spalle collaborazioni già importanti. Oltre ad aver preso parte, la scorsa primavera, alla fiction Mediaset Il silenzio dell'acqua, al fianco di Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, è stata Priscilla ne La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi.

Sabrina è un volto piuttosto noto anche per il pubblico di Rai1 perchè interpreta Viola, la figlia di Fausto (Alessio Boni) e Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) nella fiction di successo La strada di casa. Nel 2018 è stata Caterina nel film Nessuno come noi, per la regia di Volfango De Biasi.

Davide Calgaro, che nel nuovo film del trio comico interpreta Salvo, il figlio di Aldo, non era mai apparso al cinema prima d'ora, in compenso è un volto già conosciuto per gli spettatori televisivi, soprattutto quelli di Mediaset. Milanese, classe 2000, Calgaro è entrato a far parte dei Laboratori di Zelig non ancora maggiorenne. Apprezzato stand up comedian, non soltanto è ospite fisso di Zelig Time, ma nel 2019 è approdato su Italia1 a Colorado, con monologhi incentrati sulla vita dei giovani.