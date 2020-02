Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo: il drink ispirato al film

Per celebrare l'uscita di Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo, direttamente da Roma è nato il cocktail Bubbles Negroni, dedicato al film del trio!

Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo sta conquistando anche il mondo dell'alcool, visto che è stato creato un drink appositamente per l'occasione: il Bubbles Negroni, ispirato al film campione d'incassi diretto da Massimo Venier!

Andrea Pomo, bartender del The Jerry Thomas Speakeasy di Roma, classificato al numero 50 della classifica The World's 50 Best Bars 2019, ha infatti diffuso la ricetta di un nuovo cocktail ispirato all'ultimo capitolo delle avventure dei tre comici, un grande ritorno. Gli ingredienti del Bubbles Negroni sono 45 ml di Crocodile Gin, 30 ml di Vermouth Del Professore Classico, 25 ml di Bitter Del Professore, 45 ml di infuso Lemon Grey (tè nero a base di pompelmo e limone), 7.5 ml di succo di melograno chiarificato, 2 drops di soluzione salina e 1 scorza di pompelmo.

Per prepararlo occorre miscelare tutti gli ingredienti, tranne la scorza di pompelmo e raffreddare fin quasi al punto di congelamento. Poi applicare la carbonatazione a 2.9 bar di pressione, versare in un bicchiere Collins ghiacciato con ghiaccio chunk e spremere la scorza di pompelmo sopra il drink.

Il bartender ha dichiarato: "Ho voluto reinterpretare un grande classico intramontabile come il Negroni, il fenomeno italiano. Ho scelto il Negroni perchè tre sono gli ingredienti che hanno creato questo drink unico, come tre sono i comici che hanno creato a loro volta una comicità unica. Il drink è una semplice rivisitazione del Negroni che si basa sul terroir e la stagione durante la quale è stato ambientato il film: l'estate. Quindi un drink fresco e con prodotti freschi."