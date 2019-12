Odio l'estate: il trailer del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Odio l'estate, di cui è stato diffuso il primo trailer, è il nuovo film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il video regala in anteprima qualche divertente anticipazione svelando che la storia del film prende il via quando tre coppie, che non si conoscono, scoprono di essere state truffate e di aver preso in affitto la stessa casa al mare per trascorrere le proprie vacanze. Le tre famiglie, per non veder rovinata del tutto la propria vacanza, devono quindi imparare a convivere e iniziano a interagire (e a darsi delle regole) per vivere in armonia. Come si vede nel trailer, all'inizio la conviveza non sarà facile, ma come gli farà notare un attempato maresciallo (interpretato da Michele Placido) poi le cose fileranno per il verso giusto (almeno così pare) tanto che alla fine qualcuno di loro fa una proposta per trascorrere Capodanno tutti insieme. Tra giornate in spiaggia, concerti di Massimo Ranieri - dei quali uno dei tre capofamiglia è un fan - cene all'aperto, serate in spiaggia, un tocco di romanticismo e qualche disastro, quest'estate "allargata" si rivelerà bellissima.

Odio l'estate segna il ritorno del trio di star della comicità italiana composto da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti a tre anni dal recente Fuga da Reuma Park,

Alla regia del film, distribuito nelle sale italiane dal 30 gennaio, c'è nuovamente Massimo Venier, da tempo collaboratore dei protagonisti. Nel cast ci sono invece anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Michele Placido e Massimo Ranieri.