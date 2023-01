Ocean's Eleven: il remake con Margot Robbie e Ryan Gosling entrerà in lavorazione a breve

Le riprese del nuovo film della saga di Ocean's Eleven con Margot Robbie e Ryan Gosling inizieranno molto presto. Nonostante il successo di critica e commerciale dello spin-off al femminile Ocean's Eight, Warner Bros. Discovery ha deciso di dare una direzione diversa al futuro del franchise commissionando un remake dell'originale.

Nel maggio 2022, Margot Robbie è stata scelta come protagonista di un film prequel di Ocean's Eleven ambientato nell'Europa degli anni '60. Poco dopo, il coprotagonista di Barbie Ryan Gosling si è unito al cast. Il nuovo film di Ocean sarà diretto da Jay Roach, che ha già diretto Margot Robbie nel film del 2019 Bombshell.

Il Rat Pack e i suoi eredi: piccoli film tra amici

Secondo una lista di produzione pubblicata sul sito ufficiale della Film & Television Industry Alliance, le riprese del progetto indicato come "Untitled Ocean's Eleven Prequel" inizieranno il 6 marzo 2023. Nonostante sia etichettato come un prequel, il sommario del progetto specifica che si tratta di un "remake dell'originale Ocean's Eleven."

Che cosa sappiamo del remake di Ocean's Eleven?

Nonostante inizialmente fosse segnalato come un prequel, questo nuovo elenco di produzione specifica che si tratta di un_ "remake dell'originale Ocean's Eleven"_, suggerendo che il film con Margot Robbie e ryan Gosling sia più un semplice remake del primo Colpo grosso del 1960. Il film era interpretato dai membri del Rat Pack Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop nei panni dei veterani della Seconda Guerra Mondiale che uniscono le forze per rapinare una serie di casinò di Las Vegas. Steven Soderberg ha diretto il popolare remake del 2001 Ocean's Eleven, primo capitolo della sua trilogia all star.

Il nuovo film di Ocean's Eleven non ha ancora una data di uscita, anche se con le riprese che inizieranno tra pochi mesi, si profila una possibile finestra di uscita. Da quanto sappiamo finora, il film avrà un budget imponente ed è probabile che si accaparri un'uscita nell'estate 2024. Prima di allora, il pubblico può vedere le star Margot Robbie e Ryan Gosling in Barbie, uno dei film più attesi del 2023.