Ocean's 14: Edward Berger in trattative per dirigere il film con George Clooney e Brad Pitt

Deadline ha riportato alcuni aggiornamenti sulla realizzazione di Ocean's 14. Secondo alcune fonti, George Clooney e Brad Pitt stanno per tornare e vogliono che Edward Berger (Conclave) si occupi della regia.

L'anno scorso Clooney aveva lasciato intendere che si sarebbe riunito con Pitt per un nuovo film di Oceans. "Abbiamo un'ottima sceneggiatura per un altro Oceans, quindi forse finiremo per farne un altro. È davvero un ottimo copione. L'idea è un po' come quella di Insospettabili sospetti del 1979".

Insospettabili sospetti è una commedia degli anni '70 molto divertente, diretta da Martin Brest e interpretata da George Burns e Art Carney. Il film di Brest vedeva una coppia di rapinatori di successo che inizia a rendersi conto che l'età li sta raggiungendo. Questo sembra essere il modello per Ocean's 14.

Steven Soderbergh non tornerà più nel franchise

Ocean's Eleven di Steven Soderbergh era un film di rapine vecchio stile con alcuni dei più grandi attori del settore. Ha generato sequel e spin-off, ma nessuno di essi è stato in grado di catturare lo spirito dell'originale di Soderbergh.

George Clooney e Brad Pitt in una scena del film Ocean's Thirteen

Soderbergh dal canto suo non vuole tornare a dirigere il prossimo film. All'inizio dell'anno, lo stesso regista ha confermato la sua uscita dal franchise, affermando che la serie è "già stata fatta" e che non c'era più nulla da aggiungere per lui.

Soderbergh ha diretto i primi tre episodi. Il film di maggior successo è l'originale del 2001. Il primo sequel, Ocean's Twelve del 2004, è stato un pasticcio, mentre l'ultimo film, Ocean's Thirteen del 2007, è tornato alla formula più commerciale dell'originale.

Berger è molto in voga in questi giorni. Ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale, candidato al miglior film nel 2022, e la scorsa settimana ha presentato in anteprima a Telluride Conclave, che è destinato a ottenere un grande consenso agli Oscar. Si dice anche che Berger sia in lizza per dirigere il prossimo film di James Bond.

Margot Robbie e Ryan Gosling saranno i protagonisti del del prequel di Ocean's Eleven, che si intitolerà Oceans.