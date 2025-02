Ocean's 14, George Clooney anticipa il plot: "Siamo diventati tutti troppo vecchi per questo lavoro"

George Clooney ha concesso una prima anticipazione su Ocean's 14, affermando che la squadra di rapinatori protagonista potrebbe essere troppo vecchia per certi lavori.

L'attore ha recitato nella trilogia originale di Ocean's, uscita tra il 2001 e il 2007, nei panni del protagonista Danny Ocean, un ladro professionista che forma squadre di individui di talento, tra cui il Rusty Ryan di Brad Pitt e il Linus Caldwell di Matt Damon, per portare a termine diverse rapine elaborate.

Negli ultimi anni, Clooney ha rivelato che esiste già una sceneggiatura per Ocean's 14 e che la maggior parte del cast ha accettato di tornare. Si tratta solo di trovare il tempo necessario per riunire tutti e svolgere le riprese quindi?

George Clooney su Ocean's 14: "L'età dei personaggi sarà centrale"

Ocean's Eleven: una scena del film

L'attore ha affermato che nel film, in cui anche Pitt riprenderà il suo ruolo, la squadra di rapinatori potrebbe non essere in grado di fare quello che faceva una volta: "È come se fossimo tutti troppo vecchi per fare i lavori che eravamo in grado di fare", ha detto Clooney.

Matt Damon, George Clooney e Brad Pitt in una scena del film Ocean's Thirteen

Questi sono solo gli ultimi commenti di Clooney che indicano che l'età dei personaggi sarà un punto centrale della trama. Nel dicembre 2023, l'attore aveva paragonato la sceneggiatura di Ocean's 14 a Vivere alla grande, film del 1979 che vedeva George Burns, Art Carney e Lee Strasberg nei panni di tre anziani che decidono di rapinare una banca. La pellicola ha anche avuto un remake, Insospettabili sospetti del 2017 con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin.

L'ultimo film del franchise, Ocean's Thirteen, è uscito nel 2007 e ora, a distanza di quasi 20 anni, Clooney e Pitt sono entrambi sessantenni, mentre Damon ha superato i 50 anni. Sebbene non abbiano ancora raggiunto l'età della pensione, come in Vivere alla grande, in Ocean's 14 la squadra sarà decisamente più vecchia dell'ultima volta. Nei precedenti film, la realizzazione di un'elaborata rapina era l'ostacolo più grande, ma nel prossimo capitolo l'età dei personaggi rappresenterà un'ulteriore sfida.