Oceania, da Vaiana a nonna Tala: cosa significano i nomi dei personaggi del film Disney

Oceania 2 sta dominando il box-office di tutto il mondo, Italia compresa, con i suoi oltre 600 milioni di dollari incassati in poco più di due settimane, è già uno dei più grandi successi dell'anno e in questi giorni sono pure in corso le riprese del remake in live-action.

Il sequel mostra Vaiana ricevere una "chiamata" dai suoi antenati e la richiesta di raggiungere luoghi mai raggiunti nella speranza di poter assicurare il futuro del suo popolo. La storia è ambientata tre anni dopo Oceania. Vaiana (Auli'i Cravalho) partirà per provare a trovare la misteriosa isola di Motufetu con un equipaggio composto da altri abitanti del suo villaggio e il semidio Maui (Dwayne Johnson), senza dimenticare Hei-Hei e Pua. Motufetu, che in passato teneva in connessione tutte le isole della Polinesia, è ora controllata da Nalo, l'invidioso dio delle Tempeste. La missione di Vaiana è quella di riunire di nuovo le isole e proteggere la sorellina Simea.

Se in precedenza avevamo affrontato il simbolismo di Oceania, stavolta parleremo nello specifico dei nomi dei personaggi del film d'animazione Disney e del loro effettivo significato.

Molti dei personaggi sono nomi o parole delle isole del Pacifico. Moana (nome della protagonista nella versione in lingua originale) significa "oceano" e "blu" sia in hawaiano che in maori. Vaiana, in Asia e nella maggior parte dell'Europa, significa "acqua dolce". Heihei, il gallo domestico di Vaiana, significa "pollo" in lingua Maori.

Pua, il maiale domestico di Moana, significa "prole" o "fiore" e potrebbe essere l'abbreviazione di "pua'a", che significa "maiale". Maui è il nome di un semidio polinesiano e della seconda isola hawaiana in ordine di grandezza. Tui, il padre di Moana, è il nome di un uccello originario della Nuova Zelanda, patria dell'attore Temuera Morrison (che i fan di Star Wars ricorderanno per aver interpretato Jango e Boba Fett).

Tala, la nonna di Moana, che racconta la leggenda di Maui, Te Fiti e Te Ka all'inizio del film, significa "storia" in samoano ed è il nome della dea delle stelle nella mitologia tagalogica. Tamatoa, il granchio gigante, significa "trofei" in Maori".