Oceania, Auli'i Cravalho non sarà più la protagonista del live-action: 'Passo il testimone'

Contrariamente a quanto annunciato in precedenza in merito al live-action di Oceania, Auli'i Cravalho, già protagonista del film d'animazione Disney, non tornerà nel ruolo per il progetto attualmente in sviluppo.

Lo scorso aprile era infatti stata annunciata la produzione di una versione live-action di Oceania, film animato del 2016 diretto da Ron Clements,John Musker Don Hall e Chris Williams, che avrebbe potuto vantare non solo il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Maui, ma anche l'interprete della giovane protagonista, Auli'i Cravalho.

Tuttavia, in un recente post su Instagram, quest'ultima ha fatto sapere che invece sarà un'altra attrice a portare sullo schermo il ruolo di Vaiana nella pellicola, come riporta anche Deadline.

"Quando fui scelta per interpretare Vaiana all'età di 14 anni, la mia vita cambiò per sempre in modo meraviglioso, e fu l'inizio della mia carriera" ha premesso Cravalho nel video.

"In questo retelling live-action, non tornerò a ricoprire il ruolo. Credo che sia d'importanza vitale che il casting rappresenti accuratamente i personaggi e le storie che vogliamo raccontare" ha dunque aggiunto "Per cui, in qualità di produttrice esecutiva del film, non vedo l'ora di aiutare nella ricerca della nuova attrice che rappresenterà sullo schermo tutta la forza, la sagacia e il coraggio di Vaiana. Sono davvero onorata di poter passare il testimone alla prossima giovane donna originaria delle Isole del Pacifico, per poter onorare l'incredibile cultura e la comunità che hanno ispirato la sua storia. E non vedo l'ora di vedere questa rappresentazione sullo schermo. Mahalo".