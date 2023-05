Oceania: Thomas Kail sarà il regista del film live-action

Il film live-action tratto dal film animato Oceania, prodotto dalla Disney, ha trovato il suo regista: sarà Thomas Kail, che ha già collaborato con lo studio in occasione delle riprese del musical Hamilton, a occuparsi del progetto.

La storia al centro del lungometraggio animato del 2016 verrà quindi adattata riportando sugli schermi le avventure della giovane in una versione totalmente nuova.

I primi dettagli del film

Thomas Kail compierà il suo debutto come regista di un film di finzione con Oceania, progetto annunciato da Dwayne Johnson che ne sarà produttore e protagonista riprendendo il ruolo del semidio Maui.

Nel team della nuova versione ci saranno anche Auli'i Cravalho, protagonista dell'originale, Scott Scheldon, lo sceneggiatore Jared Bush e Dana Ledoux Miller, esperta nel settore delle produzioni delle isola Samoa.

Oceania, la storia di una "principessa Disney" che guida il suo popolo

La trama di Oceania

Oceania: un'immagine del film Disney

Il film è incentrato su una vivace adolescente di nome Vaiana (Auli'i Cravalho) che s'imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, s'imbatterà nel semidio in disgrazia Maui (Dwayne Johnson) che la guiderà nella sua ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due attraverseranno l'oceano in un viaggio pieno d'azione che li porterà ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il percorso, Vaiana porterà a compimento l'antica ricerca dei suoi antenati e troverà l'unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità.

Oceania è stato diretto dai veterani dell'animazione Ron Clements e John Musker. A occuparsi delle musiche sono stati Lin-Manuel Miranda, il compositore Mark Mancina e Opetaia Foa'i (fondatore e cantante della premiata band internazionale Te Vaka).