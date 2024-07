Da Deadpool a Oceania 2 e Mufasa: i film Disney in uscita alla fine del 2024

Pochi ma buoni. La classica frase fatta che si presta a descrivere il listino Disney per il secondo semestre del 2024, per ultimi mesi di un anno complicato per la sala, tra alti e bassi che andranno analizzati a dovere. L'occasione per presentare le prossime uscite Disney è stata come sempre Ciné - Giornate di cinema, l'evento estivo in cui tutti noi, esercenti compresi, possiamo dare uno sguardo a quanto sta per arrivare. E va detto che i film che saranno distribuiti da Disney da qui a Natale sono tutti di primissimo piano, di quelli su cui puntare per incassi sicuri. Non sorprese, ma sicurezze: a questo si affida la Casa di Topolino per i titoli da proporre al pubblico nella frase complicata a cui abbiamo accennato.

L'unico film Marvel

Deadpool e Wolverine fianco a fianco

Tra questi titoli di cui parliamo rientra ovviamente la Marvel, con l'unico titolo che viene dalla Casa delle Idee previsto per il 2024: Deadpool & Wolverine, attesissimo terzo capitolo delle avventure del supereroe più scorretto del gruppo, ancora una volta interpretato da Ryan Reynolds, questa volta diretto da Shawn Levy e con un partner d'eccezione: il Wolverine di Hugh Jackman. Se c'è infatti tanta attesa per questo terzo capitolo non è solo per quanto di buono fatto con i due film precedenti e per rivedere Reynolds nei panni del supereroe che parla al pubblico bucando la quarta parete, ma anche perché per la prima volta lo vediamo inserito a tutti gli effetti nel Marvel Cinematic Universo dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, e soprattutto perché la presenza di Wolverine rappresenta il primo passo del mondo degli X Men nell'Universo Marvel. Un titolo che quindi ha sulle spalle la responsabilità di catalizzare l'attenzione di tutti gli appassionati Marvel per il 2024, in attesa di quanto arriverà l'anno successivo, ma anche di poter aprire porte a qualcosa che vedremo in futuro.

Il ritorno di Alien

Altro brand che viene dal mondo Fox e sul quale c'è tanta attesa è Alien: Romulus, midquel ambientato tra i primi due film della saga, ovvero tra quello storico di Ridley Scott e il secondo, che virava dall'horror all'action, diretto da James Cameron. Alla regia troviamo Fede Álvarez, già autore de La casa del 2013, di Man in the Dark e Millennium - Quello che non uccide per il grande schermo, alle prese con una storia che promette bene e che racconta di un gruppo di coloni che si imbattono nel relitto di un'astronave all'interno della quale si cela uno xenomorfo.

Le sensazione per ora sono positive, a giudicare dal primo materiale diffuso, e il cast sembra altrettanto promettente, con al centro una delle giovani attrici che si più fatta notare negli ultimi tempi, Cailee Spaeny, protagonista di Priscilla e Civil War, accanto a David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced.

L'animazione, tra sequel e prequel

La prima immagine di Oceania 2

Non può mancare anche il settore animato, con un doppio interessante appuntamento in arrivo per fine anno. Come da tradizione, sotto Natale arriva il Classico Disney dell'anno, che per il 2024 è un sequel: Oceania 2, che riprende i personaggi di Vaiana e dell'adorabile semidio Maui doppiato da The Rock in originale, per un'avventura diversa da qualunque cosa abbiano mai affrontato in acque pericolose e perdute per rispondere alla chiamata degli esploratori antenati della ragazza.

Se possibile ancor più atteso l'altro film che seguirà di meno di un mese, in sala a ridosso delle festività per il 19 dicembre: Mufasa, prequel de Il Re Leone che ci riporta nel mondo del Classico che ha appena compiuto trent'anni per raccontare quanto accaduto prima e la importante figura del padre di Simba. Alla regia Barry Jenkins, mentre tra le voci originali troviamo Aaron Pierre nel ruolo del protagonista accompagnato da Seth Rogen, Beyoncé, Donald Glover, Mads Mikkelsen e. Thandiwe Newton.

I film Disney in uscita alla fine del 2024