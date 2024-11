Oceania 2: svelate le voci italiane del film, Giorgia sarà Matangi

Disney Italia ha svelato i nomi delle voci italiane del film animato Oceania 2, il lungometraggio Walt Disney Animation Studios che debutterà nelle sale il 27 novembre, e tra le star coinvolte ci sarà anche Giorgia.

La cantante, come rivela in un video condiviso online, interpreterà Matangi, uno dei nuovi personaggi del sequel dedicato alle avventure della giovane Vaiana.

Il cast di Oceania 2

Matangi, ruolo affidato a Giorgia, è una figura misteriosa che avrà a che fare con Vaiana che, nella versione italiana di Oceania 2, avrà la voce di Emanuela Ionica nei dialoghi e di Chiara Grispo nelle canzoni interpretate dalla protagonista.

Nel cast vocale ci sono poi Fabrizio Vidale nel ruolo di Maui, Danilo Salpietro che sarà il cantastorie Moni, Giulia Lozi che interpreta l'inventrice Loto, Marco Mete che sarà Kele (uno dei membri dell'equipaggio di Vaiana), Luna Tosti nella parte della piccola Simea (sorella minore di Vaiana), Roberto Pedicini che sarà Capo Tui (padre di Vaiana e leader di Motunui), Micaela Incitti nei panni di Sina, Angela Finocchiaro che sarà Nonna Tala, Dario Oppido nei panni dell'antico antenato Tautai Vasa, Alistair Abell che dà voce al gallo Heihei, Roberto Fidecaro che è il dio delle tempeste Nalo, mentre Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani & Emma Puccio sono i Vaianabes.

Il nuovo personaggio di Matangi viene descritto come una figura misteriosa che mette in discussione tutto ciò che Vaiana pensa di sapere su se stessa. Circondata da pipistrelli e volpi volanti, è un tutt'uno con il suo esercito alato, il che rende un po' complicato lavorare con lei. Il regista David Derrick Jr. ha dichiarato: "Amo Matangi. È stato Nalo a darle quel ruolo per impedire a chiunque di raggiungere Motufetú. Non le piace essere intrappolata e vuole la sua libertà".

Cosa racconterà il sequel

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, a distanza di tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Aspettando Oceania 2 e un effetto "wow" da ricercare sempre

Il film è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.