Oceania 2: Vaiana vive una nuova avventura nel trailer italiano

Il 27 novembre arriverà nelle sale Oceania 2 e Disney ha ora condiviso il trailer e il poster italiano dell'atteso sequel che continuerà la storia di Vaiana.

Il film targato Walt Disney Animation Studios seguirà infatti la giovane protagonista mentre è impegnata in una missione di grande importanza per il suo popolo.

Cosa racconterà Oceania 2

Il film riunisce Vaiana (con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e Maui (con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana) per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, la giovane protagonista Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Ecco il trailer:

Il team che ha realizzato il sequel

Nella versione originale di Oceania 2, oltre ad Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson che danno voce a Vaiana e Maui, il cast di voci comprende la star Rachel House (Nonna Tala), Temuera Morrison (Chief Tui) e Nicole Scherzinger (Sina), insieme a Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che prestano la loro voce rispettivamente a Moni, Kele e Loto, i nuovi membri dell'equipaggio di Vaiana. Fanno parte delle voci originali del film anche Awhimai Fraser, voce del nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey che interpreta l'antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda che presta la propria voce all'adorante e adorabile sorellina di Vaiana, Simea.

Da Deadpool a Oceania 2 e Mufasa: i film Disney in uscita alla fine del 2024

Il film animato è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.