Oceania 2: svelati i punteggi Rotten Tomatoes e Metacritic del sequel Disney

L'embargo è stato revocato e cominciano a diffondersi le prime recensioni di Oceania 2, originariamente lanciato come serie Disney+, prima che la casa del topo decidesse di trasformarlo in un film.

Il sequel animato Disney ha attualmente un Metacritic di 57 e un 70% su Rotten Tomatoes. Oceania 2 debutterà in 4.200 sale americane e si prevede che incasserà 135 milioni di dollari nei primi cinque giorni di uscita.

Il film d'animazione potrebbe diventare il più grande Giorno del Ringraziamento nella storia del botteghino. L'attuale detentore del record è Frozen II - Il segreto di Arendelle del 2019 (125 milioni di dollari). Per quanto riguarda i film non di animazione, il campione attuale è Hunger Games: La ragazza di fuoco del 2013 (109 milioni di dollari).

Oceania 2 arriverà nelle sale italiane il 27 novembre.

La trama del sequel

Il film targato Walt Disney Animation Studios seguirà Vaiana (con la voce di Chiara Grispo che interpreta le canzoni e di Emanuela Ionica nei dialoghi della versione italiana) e Maui (con la voce di Fabrizio Vidale nella versione italiana) in un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, la giovane protagonista Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Qui potete leggere la nostra recensione del film animato.

Nella versione originale di Oceania 2, oltre ad Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson che danno voce a Vaiana e Maui, il cast di voci comprende la star Rachel House (Nonna Tala), Temuera Morrison (Chief Tui) e Nicole Scherzinger (Sina), insieme a Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che prestano la loro voce rispettivamente a Moni, Kele e Loto, i nuovi membri dell'equipaggio di Vaiana.

Fanno parte delle voci originali del film anche Awhimai Fraser, voce del nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey che interpreta l'antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda che presta la propria voce all'adorante e adorabile sorellina di Vaiana, Simea.