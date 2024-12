Oceania 2 vola verso i 16 milioni di euro, debutto fiacco per Me contro Te e Kraven il cacciatore in Italia

Non si arresta la corsa di Oceania 2, in testa al box office italiano per la terza settimana consecutiva. L'avventura polinesiana Disney continua a incantare il pubblico nostrano, riversandosi nelle sale per vedere e rivedere le avventure dell'intraprendente Vaiana e del simpatico dio Maui. Altri 1,9 milioni di euro portano il sequel a sfiorare il traguardo dei 16 milioni segnando altre 261.244 presenze (dati Cinetel). Un successo per la nuova incredibile avventura al femminile che vanta, in italiano, la presenza delle voci di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Micaela Incitti e Raphael Gualazzi e della cantante Giorgia.

Partenza in sordina per il nuovo film del duo di YouTuber più amati dai piccoli. Me contro te: Cattivissimi a Natale debutta con un incasso di 747.000 euro, 672.000 dei quali raccolti nel weekend in 439 sale. Cifre più basse rispetto al successo abituale della coppia, che però potrebbe riguadagnare terreno in vista delle festività natalizie, quando le famiglie si riverseranno nelle sale cinematografiche per vedere i film di Natale 2024 al cinema.

Cattivissimi a Natale: ormai è chiaro, esiste un Me Contro Te Cinematic Universe!

Aaron Taylor-Johnson in una scena

In linea con i risultati del botteghino americano, neppure in Italia Kraven il Cacciatore fa faville. Anche qui il cinecomic interpretato da Aaron Taylor-Johnson nei panni del notorio villain di Spider-Man debutta in terza posizione con un incasso di 633.000 euro da 344 sale. Neppure Sony sembra aver creduto più di tanto alla pellicola che non riesce a risollevare le sorti del franchise nonostante il coinvolgimento di un regista apprezzato come J.C- Chandor, come rivela la nostra recensione di Kraven il Cacciatore.

Scende al quarto posto il nuovo atteso film di Gabriele Salvatores, il fiabesco Napoli - New York, epica avventura che vede protagonisti due bambini napoletani in fuga dalla miseria del Dopoguerra che si imbarcano clandestinamente in una nave diretta verso il Nuovo Mondo. Altri 518.000 euro portano il film interpretato da Pierfrancesco Favino e dai piccoli Antonio Guerra e Dea Lanzaro a 3,8 milioni di euro. Per scoprire i dettagli dell'avventurosa piccola a misura di bambino, potete leggere la nostra recensione di Napoli - New York.

In calo, il nuovo film di Pedro Almodovar, il primo in lingua inglese, è quinto. Tema delicato e doloroso - l'eutanasia - per il cineasta spagnolo che si avvale del talento delle dive Julianne Moore e Tilda Swinton per raccontare una storia toccante di amicizia e autoaffermazione di sé a confronto con la malattia. Premiato con il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre, La stanza accanto, incassa altri 452.000 euro che lo portano a 1,4 milioni complessivi.