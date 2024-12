Cattivissimi a Natale: ormai è chiaro, esiste un Me Contro Te Cinematic Universe!

Luì e Sofì ritornano con il loro primo film di Natale: una storia diversa dalle altre, che vive nell'universo condiviso dei loro film. Un modello narrativo ben preciso, e sapientemente sfruttato per un pubblico rigorosamente under 10.

Per Luì e Sofì, che conosciamo tutti come i Me contro Te, il Natale è la festa più bella. Per due ragazzi che dentro sono sempre rimasti un po' bambini non poteva essere altrimenti. Così, dopo aver viaggiato lungo tutti i generi del grande schermo, Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno girato il loro primo film di natalizio: Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale.

Una scena divertente di Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale

Se da noi la pellicola tipica delle vacanze è sempre stata il film comico, negli States sono invece sempre riusciti a creare dei titoli per famiglie, con i bambini in scena, storie di riscatto e buoni sentimenti, anche un po' commoventi. I Me contro Te hanno provato a fare un prodotto di questo genere. E ci sono riusciti. Ma non è solo qui la sorpresa.

Nel mondo di Babbo Natale

Velenia, new entry nel mondo dei Me contro Te, con la madre Perfidia (Antonella Carone)

La storia si svolge proprio al Polo Nord, nel villaggio di Babbo Natale, ricostruito come ce lo aspettiamo. Tutto intorno c'è la neve, e dentro la casa di Santa Claus ci sono gli elfi che stanno dando vita ai regali e sistemando i pacchetti. C'è però un elfo dispettoso, Zenzero, dai capelli rossicci e il sorriso beffardo. Prima va a casa di Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) per fare un po' di scherzi mentre stanno addobbando la casa. In realtà, ha in mente un grande scherzo da fare al suo principale. Il Signor S. (Pierpaolo Zizzi), che, come da copione, odia il Natale, si troverà per una serie di circostanze anche lui al Polo Nord. E non sarà solo: con lui c'è Perfidia (Antonella Carone), che ha una figlia, Velenia, pronta a diventare cattivissima anche lei...

I protagonisti sono i personaggi del mondo dei Me contro Te

Pierpaolo Zizzi, nel ruolo del Signor S., il cattivo della saga che, ovviamente, odia il Natale

Siamo dunque in un vero e proprio film di Natale. Che, per l'attitudine "anti sistema" di Zenzero e del Signor S. ci fanno pensare a Il Grinch, classica storia anti-natalizia. A livello di ispirazione è evidente lo studio di tutta una serie di modelli di questo tipo. Ma la particolarità del film sta in un altro aspetto. Luì e Sofì, in realtà, non sono i veri protagonisti della storia. Sono più i nostri anfitrioni, i garanti, i personaggi a noi noti che ci dicono che siamo nel loro mondo. E, una volta invitato il pubblico ad entrare, restano in disparte, lasciando che siano altri personaggi del loro universo ad essere i protagonisti: sono Il Signor S. e Perfidia, gli antagonisti degli altri film. Il risultato è un film meno legato alle gag e più basato sul racconto, centrato su dinamiche familiari proprio come nei film americani di cui parlavamo.

Un universo condiviso

Pierpaolo Zizzi, il Signor S.: non chiamatelo "Zio S." e neanche "quasi cattivo"...

Ma è il progetto di fondo che è interessante. Me Contro Te Presenta: Cattivissimi A Natale è una storia nuova, ambientata comunque nel mondo dei Me contro Te. Quello che conosciamo, quello in cui vivono gli altri film. È una cosa piuttosto nuova per il cinema italiano, e soprattutto per un film di questo tipo.

La logica è quella di far vivere tutti i personaggi in un universo condiviso, in cui possano svolgersi varie storie. È quello che accade, ad esempio, nella saga di Star Wars, dove, accanto alla storia principale prendono vita alti racconti. Se fossimo negli Stati Uniti, il titolo potrebbe essere "Cattivissimi a Natale: A Me contro Te Story", per citare il modo in cui sono stati presentati dei film che deviavano dalla storia principale. Potremmo definirlo uno spin-off. Se facciamo le debite proporzioni, possiamo dire che è stato creato un Me contro Te Cinematic Universe.

Serialità anche nei film

Sofì e Luì, Sofia Scalia e Luigi Calagna: stavolta nel film hanno un ruolo diverso

La serialità anche al cinema è un concetto che ha permesso ai film della Marvel e di Star Wars di continuare a esistere nel tempo e a fidelizzare il pubblico. Così anche i Me contro Te, che hanno creato una saga solida, fatta di film legati tra loro e di incassi, hanno introdotto un aspetto che è tipico delle produzioni americane e che da noi si usa poco. È questo che rende Me contro Te presenta: Cattivissimi a Natale un caso interessante, anche al di là dello stesso valore del film.

Il racconto per famiglie sul modello americano

Velenia, la figlia di Perfidia, con il suo "innocuo" regalo di Natale

Quanto ai modelli americani, come dicevamo, c'è la voglia di avvicinarsi a quel tipo di racconto per famiglie. La presenza di Babbo Natale è poco usata nei nostri titoli delle feste (ci ha provato di recente, ad esempio, Elf Me, prodotto da Prime Video), ma è invece molto sfruttata dai prodotti anglosassoni. Ma è soprattutto la bambina che interpreta la piccola Velenia, ad essere una figura tipica di quei racconti: sia per il suo aspetto, sia perché è inserita in dinamiche che prevedono delle famiglie da riunire e ricompattare (qui Perfidia si avvicina a Velenia con una canzone). Tutto, ovviamente, è da riportare allo stile dei Me contro Te, che non è quello del cinema americano, ma più semplice, e molto riconoscibile. È il mondo dei parchi divertimenti, delle feste per i bambini. È l'universo dei Me contro Te.