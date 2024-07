Oceania 2, prime anticipazioni della trama del sequel Disney

Svelate le prime informazioni in merito alla trama del sequel del film d'animazione Disney, tra i più attesi di quest'anno

Auli'i Cravalho, interprete di Vaiana in Oceania 2 ha recentemente svelato alcuni dettagli relativi alla trama del sequel del film d'animazione Disney, in uscita quest'anno nelle sale di tutto il mondo.

L'attrice ha affermato che il sequel sarà un "viaggio completamente diverso" rispetto al primo capitolo. People Magazine ha intervistato la doppiatrice in merito al suo ritorno nel mondo di Vaiana. Cravalho ha ribadito come Vaiana le stia molto a cuore, ma anche come questo sequel rappresenterà una crescita ulteriore che è entusiasta di sperimentare sullo schermo.

Come abbiamo già visto nel teaser trailer di Oceania 2, c'è molto più oceano da esplorare per la nostra protagonista. Nel corso della sua chiacchierata con People, la Cravalho ha anche affermato di "essersi sentita crescere insieme al suo personaggio". In questa fase della sua carriera, sta anche cercando di fare la differenza con Kuleana Coral Reefs e SHEBA.

Oceania 2: prima immagine

"Sta crescendo. Si sta spingendo oltre la barriera corallina", ha spiegato Cravalho. "La cabina di registrazione è davvero il mio posto felice e [sono grata di] tornare a questo personaggio che conosco così bene, ma anche di condurlo in un viaggio completamente diverso".

Oceania 2: il trailer infrange un record storico per la Disney

La doppiatrice ha anche riassunto le diverse iterazioni di Oceania 2 che sono state vagliate prima di approdare a questa particolare storia. Essendo uno dei film Disney di maggior successo dell'ultimo decennio, il personaggio andava studiato attentamente prima di dedicarsi a un sequel. Inizialmente, si era pensato di realizzare una serie animata per Disney+, ma, quando i responsabili hanno visto il prodotto finito, sono rimasti così soddisfatti da volerlo trasformare in un film d'animazione.

Ora, Oceania 2 arriverà nelle sale nell'autunno di quest'anno. C'è da scommettere che un sacco di famiglie si recheranno al cinema proprio come hanno fatto per Inside Out 2, diventato rapidamente il più grande incasso del 2024 e il film di maggior successo della Pixar.