Inside Out 2 domina ancora al box office italiano e diventa il più alto incasso di sempre per un film Disney

Miglior incasso di sempre per un film Disney dopo aver battuto Il Re Leone, Inside Out 2 vola a 40 milioni di euro e infrange un nuovo record.

Pioggia di record e di incassi per Inside Out 2. Il sequel animato Disney/Pixar rimane saldamente in testa al box office italiano per la quarta settimana consecutiva ed è l'unico film ad attirare pubblico nei cinema sconfiggendo la calura estiva. Dopo la notizia che il film ha superato Gli incredibili 2, diventando il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar negli USA, il sequel animato raccoglie 1,6 milioni di euro che lo catapultano a superare i 40 milioni complessivi, diventando il più alto incasso per un film Disney di tutti i i tempi in Italia. La pellicola si lascia alle spalle Il Re Leone, fermo a 37,5 milioni.

Immaculate: un primo piano di Sydney Sweeney

Se scorriamo gli incassi dopo la prima posizione, il calo è drammatico. Male anche l'horror Immaculate - La prescelta. Grande era l'attesa per vedere la star in ascesa Sydney Sweeney nei panni di una suora alle prese col maligno in un convento italiano, ma a quanto pare l'appeal dei brividi demoniaci non è stato sufficiente a superare i 235.000 euro di incasso e le 227.699 presenze.

Il flop di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna si riflette anche sull'uscita italiana della scoppiettante romcom con Scarlett Johansson e Channing Tatum, che incassa solo 214.000 euro da 313 sale. Come rivela la nostra recensione di Fly Me To The Moon, la star Johansson interpreta un'abile esperta di marketing ingaggiata dalla NASA per una gigantesca "operazione simpatia" volta ad accattivarsi l'opinione pubblica americana durante la corsa all'allunaggio negli anni '60.

Fly Me to the Moon: l'astronauta Umberto Guidoni parla della corsa allo spazio, tra fake news e allunaggi

Quarto posto per il ritorno in sala de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, primo capitolo della saga tolkieniana raccontata da Peter Jackson sul grande schermo che incassa un totale di 302.000 euro da 201 sale, 143.000 dei quali nel solo weekend.

A Quiet Place: Giorno 1 scivola al quinto posto e raccoglie solo 108.000 euro che gli permettono di superare il milione. Come rivela la nostra recensione di A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.