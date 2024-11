Oceania 2, Dwayne Johnson: "Registrare questa canzone è stato particolarmente impegnativo"

Mentre Oceania 2 è attualmente in tutte le sale italiane, il protagonista e interprete del semidio Maui, Dwayne Johnson, ci svela un aneddoto interessante dal dietro le quinte del sequel.

Diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ladoux Miller, il sequel vede anche Auli'i Cravalho riprendere il suo ruolo di Vaiana al fianco di Johnson.

Una sfida eccitante

Il primo film di Oceania includeva una canzone, "You're Welcome", interpretata da Johnson, che è diventata subito molto popolare. L'attore canta anche un'altra canzone in Oceania 2, intitolata "Can I Get a Chee-Hoo?", che ha a quanto pare gli ha creato molta difficoltà.

Parlando con Entertainment Weekly, Johnson ha spiegato perché registrare "Can I Get a Chee-Hoo?" è stata un'esperienza impegnativa. "Non per essere troppo tecnico, ma le autrici Abigail Barlow ed Emily Bear sono delle forze della natura quando scrivono", spiega.

"Abigail ed Emily sono arrivate con qualcosa di molto impegnativo e mi è piaciuto molto. Ci sono state diverse sessioni per mettere a punto la canzone, perché va in un sacco di posti diversi. Le loro parole, non le mie, sono come 'Bohemian Rhapsody' e tutti i luoghi in cui va. È stata una sfida, ma mi è piaciuto ogni secondo".

Johnson non si è però sentito spiazzato quando ha dovuto rappare per la canzone. "Sono cresciuto amando la musica hip-hop. Il mio amore è la musica hip-hop e il country tradizionale, metteteli insieme e... è così che sono cresciuto".

Vaiana ha la voce di Emanuela Ionica nei dialoghi e di Chiara Grispo nelle canzoni interpretate dalla protagonista. Nel cast vocale ci sono poi Giorgia nei panni di Matangi, Fabrizio Vidale nel ruolo di Maui, Danilo Salpietro che sarà il cantastorie Moni, Giulia Lozi che interpreta l'inventrice Loto, Marco Mete che sarà Kele (uno dei membri dell'equipaggio di Vaiana), Luna Tosti nella parte della piccola Simea (sorella minore di Vaiana), Roberto Pedicini che sarà Capo Tui (padre di Vaiana e leader di Motunui), Micaela Incitti nei panni di Sina, Angela Finocchiaro che sarà Nonna Tala, Dario Oppido nei panni dell'antico antenato Tautai Vasa, Alistair Abell che dà voce al gallo Heihei, Roberto Fidecaro che è il dio delle tempeste Nalo, mentre Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani & Emma Puccio sono i Vaianabes.

La sinossi di Oceania 2 recita: "L'epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios Oceania 2 riunisce Vaiana (voce di Cravalho) e Maui (voce di Johnson) tre anni dopo per un nuovo viaggio di ampio respiro insieme a un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un'inaspettata chiamata dai suoi antenati che la guidano, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania e in acque pericolose e da tempo perdute per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato".