Occupied City: al documentario di Steve McQueen il premio èStoria Film Festival di Gorizia

Occupied City, il documentario di Steve McQueen, che racconta la storia passata e presente di Amsterdam, tra l'occupazione nazista durante la guerra e gli eventi degli ultimi anni, è un'opera monumentale in quattro ore che fotografa il cuore e la memoria di una città e che sarà proiettata nel corso di èStoria Film Festival di Gorizia, giunto alla sua IV edizione e legato a èStoria, il festival internazionale di storia che da vent'anni invita storici e giornalisti a confrontarsi su un unico tema; quest'anno si parlerà di Date, quelle più importanti che hanno segnato il cammino dell'umanità.

Occupied City: una foto del documentario

Occupied City riceve il Premio di questa edizione della rassegna cinematografica. A ritirare il premio il 23 maggio presso il Kinemax di Gorizia sarà Bianca Stigter (Amsterdam, 1964), moglie di Steve McQueen, storica e critica culturale, redattrice del quotidiano olandese NRC Handelsblad e autrice di libri sull'arte e la storia. Nel 2005 ha pubblicato Occupied City. Map of Amsterdam 1940-1945 del quale nel 2019 è stata pubblicata una versione estesa e illustrata. Nel 2021 è stato presentato in anteprima a Venezia il suo documentario Three Minutes - A Lengthening, basato su tre minuti di filmati girati in Polonia nel 1938, premiato con il Premio Yad Vashem per il miglior film sull'Olocausto e nominato come miglior documentario al Dutch Film Festival. Nel 2023 ha vinto il premio Unarchive del festival del found footage Unarchive di Roma.

Questa la motivazione del Premio: "Storica di formazione, ha costruito la sua carriera artistica a cavallo tra scrittura, ricerca e produzione filmica sia di fiction che di non fiction. Con la realizzazione di Three minutes ha gettato luce sulla Shoah in Olanda. Ma è con Occupied City che il suo impegno su questo versante si è esplicato, prima attraverso il libro Atlante di una città occupata: Amsterdam 1940-1945, poi attraverso la scrittura del soggetto del film realizzato insieme al marito Steve McQueen, pluripremiato agli Oscar per 12 anni schiavo. Per avere fatto della conservazione della memoria attraverso le immagini in movimento il codice più riconoscibile della sua attività, sempre improntata a un alto impegno civile e morale, il premio èStoria Film Festival 2024 va Bianca Stigter".