Steve McQueen difende il suo documentario sui Nazisti lungo 4 ore: 'Ne poteva durare 40'

Il nuovo documentario di Steve McQueen sull'occupazione nazista di Amsterdam, Occupied City, dura più di quattro ore, ma il regista pensa che sarebbero potuto durare fino a 40 ore, dato l'argomento.

Durante la partecipazione al London Film Festival, Steve McQueen ha dichiarato all'agenzia di stampa della regione PA, tramite Yahoo! News, che il suo nuovo documentario su Amsterdam controllata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe potuto essere anche più lungo dei suoi 262 minuti.

"Penso che un'ora e mezza non gli renderebbe un buon servizio", ha detto McQueen. "E che è tempo di riflettere su qualcosa che, in effetti, avrebbe potuto durare 24 ore, avrebbe potuto durare 40 ore. Abbiamo fatto del nostro meglio con ciò che avevamo per raccontare questa situazione urgente e immediata avvenuta oltre 85 anni fa".

Di cosa parla Occupied City?

Il passato si scontra con il nostro presente precario nel coraggioso documentario di Steve McQueen Occupied City, basato sul libro Atlas of an Occupied City (Amsterdam 1940-1945), scritto da Bianca Stigter. McQueen crea due ritratti intrecciati: uno scavo porta a porta dell'occupazione nazista che ancora infesta la sua città elettiva, e un vivido viaggio attraverso gli ultimi anni di pandemia e proteste. Ciò che emerge è una meditazione espansiva sulla memoria, sul tempo e su dove siamo diretti.

Qui la recensione di Occupied City. A24 ha acquisito i diritti del documentario, presentato a Cannes e al Telluride Film Festival, per distribuirlo anche se al momento non è ancora stata comunicata una data di uscita.