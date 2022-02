Occhiali neri: trailer e foto del nuovo film di Dario Argento

Nel giorno dell'anteprima mondiale a Berlino 2022, Vision Distribution ha diffuso il trailer e le foto di Occhiali neri, il nuovo film di Dario Argento in uscita il 24 febbraio.

Occhiali neri: Ilenia Pastorelli in una scena

Occhiali neri: Ilenia Pastorelli e Asia Argento in una scena

Occhiali neri: Ilenia Pastorelli e Andrea Zhang in una scena

Occhiali neri: Ilenia Pastorelli e Asia Argento in una scena

Occhiali neri: Ilenia Pastorelli in una scena acchiacciante

Occhiali neri: un primo piano di Ilenia Pastorelli

Occhiali Neri sarà presentato stasera in anteprima nella sezione Berlinale Special Gala. Di seguito la trama ufficiale dell'ultimo film di Dario Argento:

"Roma. L'eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. E' il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all'incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall'accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l'assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?".

Occhiali neri, Dario Argento sul set col piccolo Andrea Zhang

Occhiali neri, un primo piano di Dario Argento

Occhiali neri, Dario Argento: "Ho completato il film dopo vent'anni grazie a mia figlia Asia"

A proposito del suo film, Dario Argento ha commentato: "Ilenia Pastorelli interpreta una ragazza non vedente, Andrea Zhang è un ragazzino troppo giovane per cavarsela da solo. I due appartengono a due culture diverse: lei italiana, lui cinese. Questa combinazione è il motore di Occhiali Neri. Il film rappresenta il mio desiderio di esplorare quei due mondi: quello di lei lo conosciamo bene; quello di lui è più misterioso, e ci farà entrare nei quartieri, nelle case e nei costumi della comunità cinese di Roma, dove hanno creato una vera e propria Chinatown".

Occhiali neri sarà distribuito in Italia dal prossimo 24 febbraio.