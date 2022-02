Occhiali neri, Dario Argento: "Ho completato il film dopo vent'anni grazie a mia figlia Asia"

Dario Argento, a Berlino 2022 per presentare la sua nuova fatica, l'horror Occhiali neri, ha rivelato l'intervento fondamentale della figlia Asia Argento per realizzare il film.

A Berlino 2022 oggi è il giorno di Dario Argento, che presenta il suo nuovo thriller, Occhiali neri, nella sezione Berlinale Special Gala. il regista ha svelato che il progetto è stato realizzato vent'anni dopo essere stato concepito grazie al sostegno di Asia Argento, presente nel film in un ruolo secondario.

Occhiali neri: Ilenia Pastorelli in una scena

A 81 anni, Dario Argento arriva per la prima volta al Festival di Berlino per presentare un suo film da regista, dopo aver partecipato alla giuria internazionale nel 2001.

Occhiali Neri è ambientato nella Roma di oggi. Mentre un'eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate, il buio avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, un bambino cinese sopravvissuto all'incidente.

A interpretare Diana è Ilenia Pastorelli, ma al film partecipa anche la figlia di Dario, Asia Argento, nel ruolo di una assistente sociale. Ed è proprio grazie ad Asia che Occhiali neri è stato finalmente ultimato a vent'anni dal suo concepimento, come rivela Dario Argento a Variety:

"Avrei dovuto girare il film nel 2002, prodotto dal magnate di Italo Vittorio Cecchi Gori, che è fallito mentre stavano facendo lo scouting delle location. Così ho messo la sceneggiatura in un cassetto. Poi un giorno Asia stava cercando a casa mia alcuni fogli e quaderni per la sua autobiografia e ha trovato questa sceneggiatura di cui non aveva mai sentito parlare. L'ha letta, le è piaciuta molto e mi ha detto 'Papà, devi fare il film'".

Dario Argento: il suo film preferito e quello che ama meno tra quelli da lui diretti

Oltre a recitare in un ruolo secondario, Asia Argento è anche produttore associato del progetto, ma è stata determinante nel convincere il compositore techno francese Arnaud Rebotini a comporre la colonna sonora del film dopo l'uscita di scena dei Daft Punk dovuta al loro scioglimento.

Come spiega Dario Argento, "vent'anni dopo Occhiali neri è un po' diverso dall'originale, ma ha lo stesso spirito selvaggio e pazzo". Inoltre il progetto vanta ancora una volta la presenza del mago degli effetti speciali Sergio Stivaletti, collaboratore storico di Dario Argento.

Dopo il passaggio a Berlino, Occhiali neri arriverà nei cinema italiani con Vision Distribution il 24 febbraio.